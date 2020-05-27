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В Москве с 1 июня разрешат прогулки по графику и откроют непродовольственные магазины
Новости
Анастасия Марьина
С 1 июня в Москве откроются все непродовольственные магазины, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.
В Москве с 1 июня разрешат прогулки по графику и откроют непродовольственные магазиныАнастасия Марьина
Кроме того, он предложил с 1 июня в тестовом режиме создать график выхода на прогулки по домам.
По словам Собянина, власти Москвы опасаются, что если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, «как на первомайской демонстрации».
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