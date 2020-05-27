С 1 июня в Москве откроются все непродовольственные магазины, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

В Москве с 1 июня разрешат прогулки по графику и откроют непродовольственные магазины