Задолжавший «Ростеху» 0,4 млрд рублей стартап «Агрокомпост» признан банкротом

В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Компания не справилась с заказами по компостированию мусора от «РТ-Инвеста» по нацпроекту «Экология», госструктура уже выиграла у нее три дела на 400 млн рублей.

Конкурсный управляющий Владимир Лысенко уже сообщил о получении требований кредиторов на почти 230 млн рублей. Так, ООО «Дорстройсистем» (структура «РТ-Инвест» «Ростеха»), требует от «Агрокомпоста» 135,1 млн рублей, ООО «КПО Егорьевск» — 81,1 млн рублей, ООО «ЭкоГрин» — 10,7 млн рублей, а ООО «Технопарк Сколково» 937 тысяч рублей. В состав требований внесены заявления двух физических лиц на 395 тысяч и 138,9 тысячи рублей.

В числе кредиторов на «Федресурсе» также указаны Ассоциация «Чистая страна», ООО «ТЭК «Логика», «Экотехнопарк», ООО «Кролъ и К», ООО «Птицефабрика Акашевская» и другие компании.

Требования кредиторов будут приниматься до конца января, итоговая сумма долга может оказаться значительно выше. Стартап уже проиграл дела на 372 млн рублей, и частично проиграл — еще на 174 млн рублей, следует из системы «Контур Фокус». В «РТ-Инвест» заявляют, что выиграли три дела против «Агрокомпоста», а сумма его долгов перед ними уже превышает 400 млн рублей.

В составе имущества стартапа пока упоминается только уставный капитал на 310 млн рублей.

Мусорные контракты

«Агрокомпост», разработавший и внедривший технологию компостирования с использованием термофильных бактерий, подал заявление о собственном банкротстве в августе 2021 года, а за несколько месяцев до этого съехал из технопарка «Сколково», задолжав за аренду почти 1 млн рублей. На телефонный номер, указанный на сайте стартапа, отвечает представитель другой инновационной компании в сфере компостирования.

В интервью изданию «Коммерсантъ» основатель компании Виктория Кинз рассказала, что сначала внедряла технологию в АПК, а в 2019 году участвовала в проектах по компостированию мусора в Коломне, Кашире, Клину, Сергиевом Посаде и Егорьевске по нацпроекту «Экология».

Согласно данным ЕГРЮЛ, крупнейшие ее заказчики по мусорным проектам были связаны с госкорпорацией «Ростех» через фонд «РТ-Инвест», реализующий мусорные проекты на территории России по госпрограммам.