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Группа «Риалвеб» купила разработчика решений на рынке маркетинговой аналитики DataGo

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Группа «Риалвеб» купила 100% разработчика аналитических решений для управления бизнес-процессами на основе данных (data-driven маркетинг) DataGo у его основателей. Об этом RB.RU сообщил представитель «Риалвеб». Сумму сделки новый собственник не озвучил, отметив только, что рассчитывает окупить инвестиции уже через два года.

Группа «Риалвеб» купила разработчика решений на рынке маркетинговой аналитики DataGo

DataGo, как сообщается, останется доступной рынку как самостоятельный продукт, но вместе с этим будет интегрирована в структуру «Риалвеб Консалтинг», нарастит текущую экспертизу команды в области аналитики и расширит ее технологические возможности.

Сервисы DataGo будут доступны рекламодателям в all-in-one маркетплейсе Centra и дополнят линейку MarTech-продуктов группы «Риалвеб».

За счет сделки «Риалвеб» рассчитывает усилить свои позиции на рынке маркетинговой аналитики и «закрепиться в лидерах».

DataGo будет развиваться под руководством Дмитрия Лазарева, который курирует юнит «Риалвеб Консалтинг». Операционную часть бизнеса продолжат обеспечивать управляющие партнеры DataGo Дмитрий Ежов и Михаил Турыкин.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка юрлица DataGo — ООО «Дейта Гоу» по итогам 2021 года составила около 254 млн рублей против 138 млн рублей в 2020 году. Чистая прибыль выросла почти в семь раз — до 20 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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