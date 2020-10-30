Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Пятеро россиян вошли в топ-100 самых богатых британских предпринимателей по версии The Telegraph

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

The Telegraph опубликовала список из 100 самых богатых основателей стартапов, которые ведут деятельность в Великобритании. В него вошли пять россиян, причем возглавил список также россиянин — основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский.

Пятеро россиян вошли в топ-100 самых богатых британских предпринимателей по версии The Telegraph

Состояние Сторонского издание оценило в £1,06 млрд ($2 млрд). Он единственный миллиардер в списке.

На 22-й строчке рейтинга — основательница медицинского стартапа Compass Pathways Екатерина Малевская с состоянием £61 млн ($79,3 млн). Компания, как говорится на ее сайте, «оказывает психиатрическую помощь».

На 38-й строчке — основатель Tokamak Energy Михаил Грязневич с состоянием £31,3 млн ($40,7 млн). Его компания работает над источниками энергии, которые не загрязняют планету.

Чуть далее середины списка, на 57-й строчке, основатель сервиса для заказа премиальных автомобилей с водителями Wheely Антон Чиркунов. Его состояние оценивается в £24,5 млн ($31,9 млн).

Замыкает список россиян в этом рейтинге (85-я строчка) Василий Филиппов с проектом MEL Science. Компания предлагает детям заниматься химическими экспериментами в виртуальной реальности (VR). Состояние Филиппова оценивается в £16,7 млн ($21,7 млн).

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2020

Прорыв года

30 октября 2020

Открытый урок с представителем компании HUAWEI

30 октября 2020

Game Innovators 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма