Пятеро россиян вошли в топ-100 самых богатых британских предпринимателей по версии The Telegraph

The Telegraph опубликовала список из 100 самых богатых основателей стартапов, которые ведут деятельность в Великобритании. В него вошли пять россиян, причем возглавил список также россиянин — основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский.

Состояние Сторонского издание оценило в £1,06 млрд ($2 млрд). Он единственный миллиардер в списке.

На 22-й строчке рейтинга — основательница медицинского стартапа Compass Pathways Екатерина Малевская с состоянием £61 млн ($79,3 млн). Компания, как говорится на ее сайте, «оказывает психиатрическую помощь».

На 38-й строчке — основатель Tokamak Energy Михаил Грязневич с состоянием £31,3 млн ($40,7 млн). Его компания работает над источниками энергии, которые не загрязняют планету.

Чуть далее середины списка, на 57-й строчке, основатель сервиса для заказа премиальных автомобилей с водителями Wheely Антон Чиркунов. Его состояние оценивается в £24,5 млн ($31,9 млн).

Замыкает список россиян в этом рейтинге (85-я строчка) Василий Филиппов с проектом MEL Science. Компания предлагает детям заниматься химическими экспериментами в виртуальной реальности (VR). Состояние Филиппова оценивается в £16,7 млн ($21,7 млн).

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