«Моторика» сделала протез руки в дизайне популярного анимационного сериала

Производитель бионических протезов «Моторика» сделал протез руки в стиле популярного анимационного сериала. Выпуск дизайна приурочили к выходу нового сезона «Рика и Морти». Такой же дизайн можно сделать на любое собранное «Моторикой» предплечье.

Российский производитель бионических протезов сделал протез руки в стиле анимационного сериала «Рика и Морти». Выпуск приурочен к выходу седьмого сезона сериала, первая серия которого вышла на экраны 15 октября.

«Рика и Морти» нанесли на предплечье INDY – это односхватовый протез, который помогает пользователю при повседневных задачах, одеваться, брать мелкие предметы, готовить пищу.

В «Моторике» отметили, что дизайн можно нанести на любой вид протезов за отдельную плату.

Ранее российская модель Вероника Левенец, протез для которой сделала «Моторика», попала обложку зарубежного глянцевого журнала Grazia Bulgaria. Дизайнерский протез, инкрустированный 6 тыс. камнями Swarovski, был сделан по специальному проекту.

Фото на обложке: "Моторика"