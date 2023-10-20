«Моторика» сделала протез руки в дизайне популярного анимационного сериала

Производитель бионических протезов «Моторика» сделал протез руки в стиле популярного анимационного сериала. Выпуск дизайна приурочили к выходу нового сезона «Рика и Морти». Такой же дизайн можно сделать на любое собранное «Моторикой» предплечье.
Российский производитель бионических протезов сделал протез руки в стиле анимационного сериала «Рика и Морти». Выпуск приурочен к выходу седьмого сезона сериала, первая серия которого вышла на экраны 15 октября.
«Рика и Морти» нанесли на предплечье INDY – это односхватовый протез, который помогает пользователю при повседневных задачах, одеваться, брать мелкие предметы, готовить пищу.
В «Моторике» отметили, что дизайн можно нанести на любой вид протезов за отдельную плату.
Ранее российская модель Вероника Левенец, протез для которой сделала «Моторика», попала обложку зарубежного глянцевого журнала Grazia Bulgaria. Дизайнерский протез, инкрустированный 6 тыс. камнями Swarovski, был сделан по специальному проекту.
Фото на обложке: "Моторика"
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «В воспитании кнут не работает»: родители российских бизнесменов — о мотивации и правильных установках с детства
- 2 ВТБ Лизинг сменил имидж работодателя в партнерстве со студией Артемия Лебедева
- 3 Разработчик платформы для совместной работы Webinar Group сменит название на «МТС Линк»
- 4 Повседневная магия: опыт использования Honor MagicBook 14
- 5 Bonnie&Slide приглашает на курс по дизайну презентаций
ВОЗМОЖНОСТИ
20 октября 2023
20 октября 2023
20 октября 2023