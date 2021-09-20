Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

AngelsDeck и управляющий партнер «ЯКласс» вложили $200 тыс. в платформу live-трансляций для образования

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck совместно с управляющим партнером «ЯКласc», основателем Vesna Investment Сергеем Четвериковым инвестировали $200 тыс. в платформу для образовательных live-трансляций Rifgo. Об этом RB.ru сообщили в AngelsDeck.

AngelsDeck и управляющий партнер «ЯКласс» вложили $200 тыс. в платформу live-трансляций для образования

В настоящее время проект находится на стадии MVP. Привлеченные инвестиции планируется направить на расширение команды, разработку функционала и тестирование платных каналов привлечения авторов контента в США. 

Синдикаторами сделки со стороны AngelsDeck выступили Игорь Калошин, Евгений Галиахметов и Антон Аграновский. Ее условия — полученные AngelsDeck и Четвериковым доли в Rifgo, а также оценка проекта — не раскрываются.

Как компанию оценивает рынок

Продукты на стадии MVP получают в России оценку от $500 тыс. до $1 млн, сообщил RB основатель «Алгоритмики» Андрей Лобанов. «Скорее всего в этом диапазоне и лежит оценка Rifgo», — считает он.

Директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов считает, что старт на американском рынке сразу увеличивает оценку компании «в 2, а то и 3 раза, уменьшая региональные риски России». По его словам, обычно в таких сделках первоначальный инвестор получает до трети компании. Свердлов оценивает проект в $600 тыс.

«Очевидно, что это pre-seed раунд, и ребята подняли деньги на идею. Но с учетом состава команды, куда входит Андрей Илингин, который до недавнего времени возглавлял "ЯКласс", одного из лидеров EdTech по школьному образованию, есть понимание, что ребята пытаются сделать аналог Patreon, который в этом году получил оценку в $4 млрд, но для образовательных целей. Здесь достаточно понятный спрос», — считает директор по развитию онлайн-университета Skypro. 

Основатель и генеральный директор финансового онлайн-университета SF Education Александр Вальцев считает, что стартап был оценен в $1,5–2 млн, а инвесторы получили долю в 10%–15%. При этом он также считает, что с учетом ориентации компании на Запад оценка может быть в 2–3 раза выше.

О Rifgo

Rifgo был основан в июле 2021 года Андреем Илингиным, Кириллом Калинюком, Максимом Мостовым, Романом Экземплиаровым. Проект фокусируется на образовательном сегменте creator economy и позволяет инфлюенсерам и экспертам из дополнительного бизнес-образования транслировать свой контент в режиме реального времени и зарабатывать на нем.

Сервис дает возможность создавать видео по методологии когортно-ориентированного обучения, а также предлагает большой спектр интегрированных механизмов монетизации, таких как paywall, подписка на автора, донаты, платные консультации и вопросы, кросс-селлинг.

По словам сооснователя и гендиректора Rifgo Андрея Илингина, идея сервиса возникла во время пандемии, когда поменялась модель потребления контента — появился триггер развития edtech-проектов.

«Сегодня у студентов уже сформировалась привычка взаимодействовать с преподавателем онлайн. При этом на рынке пока нет ни одной популярной live-платформы с фокусом на образование, где создатель контента может быстро и легко начать преподавать и зарабатывать на этом деньги. И мы решили такой сервис создать», — сообщил он.

По словам Михаила Свердлова, live, игровой стриминг — это тренд, который показывает устойчивое развитие, и образовательный стриминг от этого «не отстает». «Если говорить про функции, которые сейчас заложены в прототипе, то стоит отметить, что ребята делают продукт в рамках creators economy, сейчас она составляет $100 млн и растет 20-25% год к году. Если взять образовательный сегмент, то я думаю, что он в creators economy может составлять от 15 до 20%», — оценивает Свердлов.

Rifgo, по его мнению, «может занять на этом рынке определенную нишу». 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Подборка умных платформ для бизнес-задач: оптимизируем ресурсы
  2. 2 Студентов МГУ обяжут пройти курсы по искусственному интеллекту
  3. 3 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
  4. 4 «Прийти в IT может каждый»: CEO GeekBrains — о том, чего ждать от онлайн-образования
  5. 5 Что нужно знать при запуске образовательного стартапа на индийском рынке
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября 2021

Tech Export to India

20 сентября 2021

Finlanding

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма