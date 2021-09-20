AngelsDeck и управляющий партнер «ЯКласс» вложили $200 тыс. в платформу live-трансляций для образования

Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck совместно с управляющим партнером «ЯКласc», основателем Vesna Investment Сергеем Четвериковым инвестировали $200 тыс. в платформу для образовательных live-трансляций Rifgo. Об этом RB.ru сообщили в AngelsDeck.

В настоящее время проект находится на стадии MVP. Привлеченные инвестиции планируется направить на расширение команды, разработку функционала и тестирование платных каналов привлечения авторов контента в США.

Синдикаторами сделки со стороны AngelsDeck выступили Игорь Калошин, Евгений Галиахметов и Антон Аграновский. Ее условия — полученные AngelsDeck и Четвериковым доли в Rifgo, а также оценка проекта — не раскрываются.

Как компанию оценивает рынок

Продукты на стадии MVP получают в России оценку от $500 тыс. до $1 млн, сообщил RB основатель «Алгоритмики» Андрей Лобанов. «Скорее всего в этом диапазоне и лежит оценка Rifgo», — считает он.

Директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов считает, что старт на американском рынке сразу увеличивает оценку компании «в 2, а то и 3 раза, уменьшая региональные риски России». По его словам, обычно в таких сделках первоначальный инвестор получает до трети компании. Свердлов оценивает проект в $600 тыс.

«Очевидно, что это pre-seed раунд, и ребята подняли деньги на идею. Но с учетом состава команды, куда входит Андрей Илингин, который до недавнего времени возглавлял "ЯКласс", одного из лидеров EdTech по школьному образованию, есть понимание, что ребята пытаются сделать аналог Patreon, который в этом году получил оценку в $4 млрд, но для образовательных целей. Здесь достаточно понятный спрос», — считает директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Основатель и генеральный директор финансового онлайн-университета SF Education Александр Вальцев считает, что стартап был оценен в $1,5–2 млн, а инвесторы получили долю в 10%–15%. При этом он также считает, что с учетом ориентации компании на Запад оценка может быть в 2–3 раза выше.

О Rifgo

Rifgo был основан в июле 2021 года Андреем Илингиным, Кириллом Калинюком, Максимом Мостовым, Романом Экземплиаровым. Проект фокусируется на образовательном сегменте creator economy и позволяет инфлюенсерам и экспертам из дополнительного бизнес-образования транслировать свой контент в режиме реального времени и зарабатывать на нем.

Сервис дает возможность создавать видео по методологии когортно-ориентированного обучения, а также предлагает большой спектр интегрированных механизмов монетизации, таких как paywall, подписка на автора, донаты, платные консультации и вопросы, кросс-селлинг.

По словам сооснователя и гендиректора Rifgo Андрея Илингина, идея сервиса возникла во время пандемии, когда поменялась модель потребления контента — появился триггер развития edtech-проектов.

«Сегодня у студентов уже сформировалась привычка взаимодействовать с преподавателем онлайн. При этом на рынке пока нет ни одной популярной live-платформы с фокусом на образование, где создатель контента может быстро и легко начать преподавать и зарабатывать на этом деньги. И мы решили такой сервис создать», — сообщил он.

По словам Михаила Свердлова, live, игровой стриминг — это тренд, который показывает устойчивое развитие, и образовательный стриминг от этого «не отстает». «Если говорить про функции, которые сейчас заложены в прототипе, то стоит отметить, что ребята делают продукт в рамках creators economy, сейчас она составляет $100 млн и растет 20-25% год к году. Если взять образовательный сегмент, то я думаю, что он в creators economy может составлять от 15 до 20%», — оценивает Свердлов.

Rifgo, по его мнению, «может занять на этом рынке определенную нишу».

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Фото: Unsplash