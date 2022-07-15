Сооснователь стриминговой EdTech-платформы Rifgo сообщил о ее закрытии

Сооснователь EdTech-платформы Rifgo Андрей Илингин сообщил о закрытии компании. «За 5 месяцев экспериментов мы не нашли устойчивую бизнес-модель», – рассказал он. В прошлом году стартап привлек $200 тыс. от клуба AngelsDeck и основателя Vesna Investment Сергея Четверикова.

О закрытии Rifgo Андрей Илингин рассказал в социальной сети.

«Закрываю компанию я не первый раз, но каждый раз это грустно и больно. В Rifgo мы собрали достойную команду – проблем и разногласий по закрытию не было», – написал Илингин.

Среди причин для закрытия стартапа Илингин назвал сложности в привлечении средств в США компанией с основателями из России. Они возникли после начала спецоперации на Украине.

«Кроме того, все фаундеры с семьями и активами покинули Россию, что сильно поменяло их жизненные и профессиональные приоритеты», – уточнил сооснователь Rifgo.

Rifgo выложил исходный код, дизайн и клиентские базы по трем своим продуктам в открытый доступ, чтоб «чтобы новым фаундерам на рынке creator economy было проще запускать свои стартапы».

В сентябре 2021 года Rifgo привлек $200 тыс. от основателя Vesna Investment Сергея Четверикова и инвестором из клуба AngelsDeck. В то время стартап находился в стадии MVP.

Rifgo основали в июле 2021 года Андрей Илингин, Кирилл Калинюк, Максим Мостовой, Роман Экземплиаров. Проект фокусировался на образовательном сегменте creator economy и позволял инфлюенсерам и экспертам из дополнительного бизнес-образования транслировать свой контент в режиме реального времени и зарабатывать на нем.

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