Международный регистратор частично вывел российские ресурсы из-под санкций

Международный интернет-регистратор RIPE NCC возобновляет выдачу новых IP-адресов подсанкционным российским компаниям, пишет РБК. Речь идет только об услугах в области электросвязи, передачи данных и телефонии.

Возобновление обслуживания произошло 12 июня. В письме, которое опубликовала организация, указано, что RIPE NCC удалит упоминание «санкции» из своей базы данных.

Также RIPE NCC начинает обрабатывать новые заявки на членство и заключать договоры о спонсорстве с пользователями, которые попадают под действие этого исключения. При этом ослабления не затронут ряд российских компаний и лиц, поскольку они оказывают не только услуги электросвязи. С каждым участником RIPE NCC будет связываться отдельно.

Директор по внешним связям RIPE NCC Максим Буртиков уточнил, что на возобновление обслуживания могут рассчитывать только те участники, в отношении которых расследование продолжается. Завершенные расследования о применимости санкций пересматриваться не будут.

Согласно отчету организации «О прозрачности санкций» за II квартал, с 2021 года регистратор занимается 1046 делами о применимости санкций. Из них 361 дело связаны с вводом российских войск на территорию Украины. Кроме того, с февраля текущего года четыре участника отказались от сотрудничества с RIPE NCC.

Регистратор также сообщил, что не будет выставлять счета находящимся под санкциями членам, пока не выяснится, могут ли банки принимать такие платежи.

Среди российских операторов связи в санкционных списках находятся, в частности, «Ростелеком» и «Мегафон». Последний ранее обратился в суд Евросоюза с требованием снять ограничения.

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