Сеть «Рив Гош» предупредила поставщиков о том, что ей пока нечем им заплатить

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» сообщила поставщикам, что ей нечем им заплатить из-за приостановки работы магазинов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо компании.

Компания заявила, что старается максимально сократить расходы, чтобы выжить и избежать дефолта.

«Информируем вас о вынужденной необходимости отложить оплату до окончания периода приостановления операционной деятельности сети "Рив Гош"», — говорится в письме коммерческого директора сети Юлии Палкиной, направленного контрагентам компании.

С одной стороны, в результате мер по противодействию распространения COVID-19 магазины сети «Рив Гош» с 28 марта по 30 апреля вынуждены полностью приостановить свою деятельность. С другой стороны, отмечается в письме, указ президента РФ о нерабочих днях обязывает компанию выплачивать всем работникам заработную плату.

«В данный момент все наши силы направлены на максимально возможное снижение затрат и поиск резервов для выживания компании во избежание дефолта, который не отвечает ни нашим интересам, ни интересам наших контрагентов и партнеров», — заявил ритейлер.

Компания также заверила поставщиков, что «будет продолжать использовать все возможные способы для сохранения платежеспособности», чтобы исполнить свои финансовые обязательства.

«Мы понимаем, что ваши компании в условиях пандемии также несут дополнительные расходы, но все же уверены, что, несмотря на объективные трудности в этой чрезвычайной ситуации, мы сможем найти компромиссы, отвечающие интересам обеих сторон», — отмечается в письме.

На сайте сети говорится, что работа ее магазинов временно приостановлена, но онлайн-магазин работает.

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