Роскомнадзор подал в суд на BBC World News за нарушение российских законов

Роскомнадзор провел внеплановую проверку в отношении ресурсов британской вещательной корпорации BBC, в частности в отношении канала BBC World News. О результатах ведомство сообщило на официальном сайте.

После проверки были выявлены нарушения по двум статьям:

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,

ст.12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» из-за сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК.

Ведомство сообщило, что составило протоколы в отношении юридического и должностного лица по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ и ст. 13.23 КоАП РФ.



Протоколы переданы в суд, судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года.

Ранее в этом году Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter за то, что они в установленный срок не предоставили сведения о локализации баз данных российских пользователей в России. Обеим компаниям грозили штрафы до 6 млн рублей, но мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал каждую на 4 млн рублей.