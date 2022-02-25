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Роскомнадзор начал блокировать Facebook за нарушение прав и свобод россиян

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор начал ограничивать работу Facebook в России. Генпрокуратура посчитала, что соцсеть нарушает права и свободы россиян.

Роскомнадзор начал блокировать Facebook за нарушение прав и свобод россиян

О начале ограничения работы Facebook в России говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве сказали, что Генпрокуратура и МИД РФ признали социальную сеть Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан России.

24 февраля Facebook временно заблокировал аккаунты российских СМИ, освещающих военную операцию на Украине. Под 90-дневную блокировку попали страницы агентства «РИА Новости», изданий «Лента.ру», «Газета.ру» и телеканала «Звезда».    

«Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», – отметили в Роскомнадзоре. 

В ведомстве добавили, что зафиксировали 23 случая подобной цензуры от Facebook против российских СМИ с октября 2020 года.

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Фото на обложке: Wachiwit / Shutterstock

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