Роскомнадзор начал блокировать Facebook за нарушение прав и свобод россиян

Роскомнадзор начал ограничивать работу Facebook в России. Генпрокуратура посчитала, что соцсеть нарушает права и свободы россиян.
О начале ограничения работы Facebook в России говорится в сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве сказали, что Генпрокуратура и МИД РФ признали социальную сеть Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан России.
24 февраля Facebook временно заблокировал аккаунты российских СМИ, освещающих военную операцию на Украине. Под 90-дневную блокировку попали страницы агентства «РИА Новости», изданий «Лента.ру», «Газета.ру» и телеканала «Звезда».
«Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», – отметили в Роскомнадзоре.
В ведомстве добавили, что зафиксировали 23 случая подобной цензуры от Facebook против российских СМИ с октября 2020 года.
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Фото на обложке: Wachiwit /
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