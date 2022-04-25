Роскомнадзор потребовал от «Википедии» предоставить данные посетителей

Роскомнадзор потребовал от Wikipedia Foundation в течение 10 дней предоставить данные о посетителях сайтов www.wikipedia.org, wikipedia.org, ru.wikipedia.org и мобильного приложения «Википедия».

Об этом сообщает Runet со ссылкой на исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского.

В Роскомнадзоре ссылаются на п. 3 ч. 3 статьи 8 закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».

В начале марта «Википедия» получила первое предупреждение о блокировке из-за материала, который, по мнению Роскомнадзора, содержит недостоверные данные о спецоперации на Украине.

31 марта ведомство предупредило, что составит протокол об административном правонарушении в отношении интернет-портала. «Википедии» грозит штраф до 4 млн рублей.

4 апреля Роскомнадзор потребовал от ресурса удалить еще пять материалов, связанных с событиями на Украине.

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