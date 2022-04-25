Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» предоставить данные посетителей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Роскомнадзор потребовал от Wikipedia Foundation в течение 10 дней предоставить данные о посетителях сайтов www.wikipedia.org, wikipedia.org, ru.wikipedia.org и мобильного приложения «Википедия».

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» предоставить данные посетителей

Об этом сообщает Runet со ссылкой на исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского.

В Роскомнадзоре ссылаются на п. 3 ч. 3 статьи 8 закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». 

В начале марта «Википедия» получила первое предупреждение о блокировке из-за материала, который, по мнению Роскомнадзора, содержит недостоверные данные о спецоперации на Украине.

31 марта ведомство предупредило, что составит протокол об административном правонарушении в отношении интернет-портала. «Википедии» грозит штраф до 4 млн рублей.

4 апреля Роскомнадзор потребовал от ресурса удалить еще пять материалов, связанных с событиями на Украине.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  2. 2 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
  3. 3 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
  4. 4 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
  5. 5 Шестой пакет санкций, отказ российский отелей платить Booking: главные новости для бизнеса 25 апреля

ВОЗМОЖНОСТИ

25 апреля 2022

«Новатор Москвы»

25 апреля 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Развитие»

26 апреля 2022

Moscow Travel Create

Все ВОЗМОЖНОСТИ