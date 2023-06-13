РКН заказал систему противодействия DDoS-атакам

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал разработку Национальной системы противодействия DDoS-атакам, указывает Telegram-канал «Летопись суверенного Рунета». Стоимость работ составляет 1,4 млрд рублей.
Договор о создании системы противодействия DDoS-атакам заключили 25 мая, завершить работы планируется к 12 марта 2024 года. Согласно договору, предполагается создание координационного центра по защите от таких атак. Отмечается, что закупка была произведена у единственного поставщика.
Кроме того, требуется модификация разработанного ПО централизованной системы управления оборудованием ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).
Согласно договору, новая система будет относиться к магистральному типу. Как рассказали источники, поставщиком должен стать «Ростелеком».
За первый квартал 2023 года случаи DDoS-атак в России увеличились на 58%. Хакеры чаще всего атаковали Санкт-Петербург, Тверь и Ульяновск.
Фото на обложке: Wright Studio /
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