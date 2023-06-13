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РКН заказал систему противодействия DDoS-атакам

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал разработку Национальной системы противодействия DDoS-атакам, указывает Telegram-канал «Летопись суверенного Рунета». Стоимость работ составляет 1,4 млрд рублей.

РКН заказал систему противодействия DDoS-атакам

Договор о создании системы противодействия DDoS-атакам заключили 25 мая, завершить работы планируется к 12 марта 2024 года. Согласно договору, предполагается создание координационного центра по защите от таких атак. Отмечается, что закупка была произведена у единственного поставщика. 

Кроме того, требуется модификация разработанного ПО централизованной системы управления оборудованием ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).

Согласно договору, новая система будет относиться к магистральному типу. Как рассказали источники, поставщиком должен стать «Ростелеком».

За первый квартал 2023 года случаи DDoS-атак в России увеличились на 58%. Хакеры чаще всего атаковали Санкт-Петербург, Тверь и Ульяновск.

Фото на обложке: Wright Studio / Shutterstock

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