РКН заказал систему противодействия DDoS-атакам

Договор о создании системы противодействия DDoS-атакам заключили 25 мая, завершить работы планируется к 12 марта 2024 года. Согласно договору, предполагается создание координационного центра по защите от таких атак. Отмечается, что закупка была произведена у единственного поставщика.

Кроме того, требуется модификация разработанного ПО централизованной системы управления оборудованием ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).

Согласно договору, новая система будет относиться к магистральному типу. Как рассказали источники, поставщиком должен стать «Ростелеком».

За первый квартал 2023 года случаи DDoS-атак в России увеличились на 58%. Хакеры чаще всего атаковали Санкт-Петербург, Тверь и Ульяновск.

Фото на обложке: Wright Studio / Shutterstock