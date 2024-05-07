«Сбер» запустил оплату в Турции с помощью SberPay

Россияне смогут расплатиться без комиссии в магазинах и ресторанах Турции с помощью SberPay. Больше 30 тыс. точек с оплатой по QR или короткому цифровому коду в 81 городе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сбера».
Покупателю нужно сообщить об оплате через турецкую систему Metropol, перейти на payinturkey.com, нажать на кнопку «Заплатить», отсканировать QR-код продавца и оплатить удобным способом.
По данным банка, такой способ оплаты доступен в свыше 21 тыс. заведениях общепита, 6,5 тыс. супермаркетах, 2,5 тыс. ТЦ и магазинах одежды.
До сентября 2022 года в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество местные банки начали отключать их прием.
Фото на обложке: Unsplash
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