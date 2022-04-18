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Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты от DDoS-атак

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Роскомнадзор запланировал создать национальную систему защиты отечественных ресурсов от DDoS-атак, которые идут из-за рубежа.

Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты от DDoS-атак

Она может появиться осенью 2022 года, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к ведомству и к администрации президента.

К этому времени Роскомнадзор хочет обновить оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI) — оно используется для исполнения закона о суверенном интернете. Сейчас Роскомнадзор ведет переговоры с поставщиком оборудования.

Вступивший в силу в ноябре 2019 года закон о суверенном интернете предполагает, что в России есть инфраструктура, которая способна обеспечить бесперебойную работу рунета в случае, если страну отключат от глобальной сети и кибератак.

Однако в первые дни после начала спецоперации России на Украине стало понятно, что отечественная IT-инфраструктура не готова к кибератакам, временно не работал даже официальный сайт Кремля, говорит источник издания в администрации президента.

Это стало причиной, по которой власти сейчас прорабатывают различные сценарии защиты российского сегмента интернета от внешних угроз на национальном уровне.

В DPI-оборудовании, которое используют, чтобы исполнять закон о суверенном интернете, уже есть функционал защиты от DDoS-атак, однако Главный радиочастотный центр (подведомственен Роскомнадзору) пока разработал для него только несколько образцов видов атак, на которые должно среагировать оборудование, поэтому обеспечить качественную защиту не получается.

Фото на обложке: Unsplash

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