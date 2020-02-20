Роскомнадзор заблокировал два форума с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В настоящее время в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума phreaker.pro и dublikat.eu, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные граждан Российской Федерации», — сообщили в Роскомнадзоре.

Поводом для действий со стороны Роскомнадзора стало отсутствие на сайтах информации о том, что граждане дали согласие на обработку своих персональных данных.

Регулятор отмечает, что поиск сайтов, продающих личные данные россиян, осуществляется на систематической основе. По данным Роскомнадзора, «в большинстве случаев интернет-ресурсы удаляют противоправный контент».

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