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Роскомнадзор заблокировал два форума с базами данных россиян

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор заблокировал два форума с базами данных россиян

«В настоящее время в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума phreaker.pro и dublikat.eu, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные граждан Российской Федерации», — сообщили в Роскомнадзоре.

Поводом для действий со стороны Роскомнадзора стало отсутствие на сайтах информации о том, что граждане дали согласие на обработку своих персональных данных.

Регулятор отмечает, что поиск сайтов, продающих личные данные россиян, осуществляется на систематической основе. По данным Роскомнадзора, «в большинстве случаев интернет-ресурсы удаляют противоправный контент».

Фото: Unsplash

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22 февраля 2020

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