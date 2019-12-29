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Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Роскомнадзор подал два иска об ограничении доступа к почтовым сервисам Mailbox.org и Scryptmail.com. Об этом пишет RNS.

Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com

Как сообщили изданию в пресс-службе Роскомнадзора, сервисы не исполнили установленные законом обязанности. Mailbox.org и Scryptmail.com не предоставили регулятору данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Иски были направлены в Таганский суд г. Москвы.

В сентябре этого года Роскомнадзор планировал подать жалобы на данные почтовые сервисы из-за того, что с них делались массовые рассылки ложных сообщений о терактах.

RNS отмечает, что Mailbox.org тогда писали, что им не известно о запросах Роскомнадзора, им не поступали письма ни от российских, ни от германских властей (Mailbox.org принадлежит германской компании Heinlein Support GmbH — прим. Rusbase).

По данным The Bell, Mailbox, и Scryptmail — платные почтовые сервисы, которые предоставляют клиентам защищенный хостинг, сплошное шифрование и анонимность.

Фото: igorstevanovic / Shutterstock

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