Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com

Роскомнадзор подал два иска об ограничении доступа к почтовым сервисам Mailbox.org и Scryptmail.com. Об этом пишет RNS.

Как сообщили изданию в пресс-службе Роскомнадзора, сервисы не исполнили установленные законом обязанности. Mailbox.org и Scryptmail.com не предоставили регулятору данные для включения в реестр организаторов распространения информации.



Иски были направлены в Таганский суд г. Москвы.



В сентябре этого года Роскомнадзор планировал подать жалобы на данные почтовые сервисы из-за того, что с них делались массовые рассылки ложных сообщений о терактах.

RNS отмечает, что Mailbox.org тогда писали, что им не известно о запросах Роскомнадзора, им не поступали письма ни от российских, ни от германских властей (Mailbox.org принадлежит германской компании Heinlein Support GmbH — прим. Rusbase).



По данным The Bell, Mailbox, и Scryptmail — платные почтовые сервисы, которые предоставляют клиентам защищенный хостинг, сплошное шифрование и анонимность.