Роскомнадзор заблокировал Proton VPN

Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN. Ранее часть пользователей в России жаловались на невозможность подключиться к сервису.
О проблемах заявляла и сама компания, предположив, что работа сервиса ограничивается местными властями и интернет-провайдерами.
«Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Proton VPN предупреждал, что проблема не вызвана какими-либо изменениями со стороны сервиса. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку», — говорится в сообщении.
Российские пользователи также сообщали о сбоях в работе NordVPN.
Фото на обложке: Unsplash
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