Роскомнадзор потребовал от сервиса программирования Scratch оставить только два пола при регистрации

Роскомнадзор потребовал от сервиса программирования Scratch изменить систему регистрации для российских пользователей, оставив только два варианта пола — мужской и женский. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным РКН, образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям «различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям».

«Роскомнадзор обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с уведомлением о необходимости изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей», — говорится в сообщении.

В настоящее время при создании нового аккаунта Scratch просит ответить на несколько вопросов, и на один из них — «Каков ваш пол?» — предлагается пять вариантов ответа: «женский», «мужской», «небинарный», «предпочитаю не говорить» и поле для свободного ввода ответа.

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Scratch представляет собой сообщество программирования для детей и подростков и язык программирования с простым визуальным интерфейсом. С помощью него можно создавать цифровые истории, игры и анимацию.

Сервис бесплатный и доступен более чем на 70 языках.

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