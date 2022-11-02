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Роскомнадзор потребовал от сервиса программирования Scratch оставить только два пола при регистрации

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Роскомнадзор потребовал от сервиса программирования Scratch изменить систему регистрации для российских пользователей, оставив только два варианта пола — мужской и женский. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор потребовал от сервиса программирования Scratch оставить только два пола при регистрации

По данным РКН, образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям «различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям».

«Роскомнадзор обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с уведомлением о необходимости изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей», — говорится в сообщении.

В настоящее время при создании нового аккаунта Scratch просит ответить на несколько вопросов, и на один из них — «Каков ваш пол?» — предлагается пять вариантов ответа: «женский», «мужской», «небинарный», «предпочитаю не говорить» и поле для свободного ввода ответа.

 

Скриншот RB.RU

Scratch представляет собой сообщество программирования для детей и подростков и язык программирования с простым визуальным интерфейсом. С помощью него можно создавать цифровые истории, игры и анимацию.

Сервис бесплатный и доступен более чем на 70 языках.

Фото на обложке: Unsplash

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