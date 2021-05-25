Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Роскомнадзор намерен блокировать несоблюдающие закон VPN-сервисы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Роскомнадзор намерен ограничить доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с российскими законами, сообщил глава ведомства Андрей Липов. По его словам, сейчас Роскомнадзор пытается решить спорные вопросы с этими сервисами.

Роскомнадзор намерен блокировать несоблюдающие закон VPN-сервисы

«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен», — сказал Липов в интервью газете «Коммерсантъ».

Запрет VPN-сервисам предоставлять доступ к сайтам, включенным в реестр запрещенных в России, вступил в силу в ноябре 2017 года. В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к реестру.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google получил штраф на миллионы после ультиматума Роскомнадзора
  2. 2 Данные — это новая валюта: должны ли социальные платформы платить за использование личной информации?
  3. 3 Ультразвук и никакой термообработки: как стартап Sound Nutrition производит протеиновые батончики
  4. 4 Власти рассчитывают увеличить срок службы электроники в России до 10 лет
  5. 5 Как инновации делают ритейлеров ближе к потребителям
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2021

Конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea 2021

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ