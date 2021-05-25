Роскомнадзор намерен блокировать несоблюдающие закон VPN-сервисы

Роскомнадзор намерен ограничить доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с российскими законами, сообщил глава ведомства Андрей Липов. По его словам, сейчас Роскомнадзор пытается решить спорные вопросы с этими сервисами.
«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен», — сказал Липов в интервью газете «Коммерсантъ».
Запрет VPN-сервисам предоставлять доступ к сайтам, включенным в реестр запрещенных в России, вступил в силу в ноябре 2017 года. В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к реестру.
Фото: Unsplash
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