Роскомнадзор намерен блокировать несоблюдающие закон VPN-сервисы

«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен», — сказал Липов в интервью газете «Коммерсантъ».