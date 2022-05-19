Роскомнадзор обязал владельца и оператора «Википедии» выполнить закон «о приземлении»

Роскомнадзор добавил фонд Wikimedia Foundation, который управляет инфраструктурой «Википедии», в перечень иностранных предприятий, которые ведут деятельность в интернете на территории России, следует из реестра.

Теперь организация должна выполнить требования закона «о приземлении»: открыть в РФ представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и компаниями.

Если Wikimedia Foundation не выполнит требования, это может повлечь за собой запрет на рекламу в России, исключение из выдачи поисковиков, маркировку о неисполнении законодательства в поисковиках, частичную и полную блокировку на территории РФ и другие меры.

26 апреля российский суд впервые оштрафовал владельца «Википедии» на 3 млн рублей за материалы с недостоверными данными о спецоперации России на Украине и еще на 2 млн рублей за неудаление «запрещенного контента».

Роскомнадзор ранее также потребовал от Wikipedia Foundation предоставить данные о посетителях сайтов www.wikipedia.org, wikipedia.org, ru.wikipedia.org и мобильного приложения «Википедия». В ведомстве заявляли, что Wikimedia Foundation попадает под закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов.

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