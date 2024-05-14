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Два сервиса «Яндекса» внесли в реестр организаторов распространения информации

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Два сервиса «Яндекса» внесли в реестр организаторов распространения информации. «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит» теперь обязаны делиться с властями данными пользователей.

Два сервиса «Яндекса» внесли в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес два сервиса «Яндекса» в реестр организаторов распространения информации. Об этом свидетельствуют данные реестра. 

Нахождение в реестре обязывает «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит» хранить данные пользователей по «закону Яровой» в течение полугода и делиться этими данным с властями по запросу. 

С марта 2024 года организаторы распространения информации помимо прочего обязаны хранить данные пользователей о средствах платежа и геолокации.

В мае 2024 года в реестр включили «Яндекс Банк» и «Яндекс Плюс». По состоянию на начало мая текущего года реестр насчитывал 400 записей. 

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

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