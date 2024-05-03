Роскомнадзор включил «Яндекс Банк» в реестр организаторов распространения информации

Еще одна компания пополнила реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Роскомнадзор 2 мая добавил в список «Яндекс Банк», сообщает проект «Роскомсвобода» (признан иностранным агентом).
В 2016 году Владимир Путин подписал законопроект депутата Ирины Яровой, согласно которому ресурсы из реестра ОРИ обязаны в течение шести месяцев хранить данные о пользователях. Это паспортные данные, адреса проживания и регистрации, сведения об учетных записях других сервисов и IP-адрес. По запросу компании должны передавать данные в госорганы.
По состоянию на начало мая текущего года реестр насчитывает 400 записей (записи включают не только включение в список, но и исключение из него). В реестр уже добавили ряд других сервисов «Яндекса», а также «Авито», «ВКонтакте», HeadHunter и другие.
В конце прошлого года Минцифры выступило с инициативой о принудительном включении сайтов в реестр ОРИ. Так, РКН сможет добавлять в список сайт в случае, если у него есть функционал обмена сообщениями, а владелец два раза нарушил требование войти в реестр добровольно.
А с марта 2024 года действует расширенный перечень данных, которые компании из ОРИ обязаны предоставлять по запросу. Теперь туда входят «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации». Правительство приняло такое решение после запроса со стороны Федеральной службы безопасности.
Фото на обложке: frantic00 /
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