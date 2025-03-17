Роскомнадзор прокомментировал сбой у сервисов «Яндекса»
Проблемы в работе сервисов «Яндекса» 17 марта возникли из-за сбоя в инфраструктуре компании, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора. Там отметили, что с 15:15 мск количество жалоб начало снижаться.
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«17 марта с 14:15 мск до 15:15 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов “Яндекс Музыка”, “Яндекс Go”, “Яндекс Про”. Причина — сбой на инфраструктуре “Яндекса”», — заявили в пресс-службе.
Контекст. Ранее клиенты «Яндекс Go» пожаловались, что не могут вызвать такси. Представитель компании сообщил Русбейс, что специалисты платформы работают над устранением неполадок. На портале Downdetector.su число жалоб за час достигало 4 тыс.
- Предыдущий крупный сбой у компании произошел 12 марта — тогда возникли проблемы в работе «Яндекс Музыки». Сбой затронул как минимум 10 тыс. пользователей, причину проблем в «Яндексе» не раскрыли.
Фото на обложке: Semyon Prudiy / Shutterstock / FOTODOM
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