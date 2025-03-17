В работе «Яндекс Go» произошел сбой 17 марта
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Жалобы начали поступать примерно в 14:30 мск. Клиенты сервиса сообщили о проблемах с загрузкой приложения и заказом автомобилей. «Не могу вызвать такси. Выдает ошибку, не может определить мое местоположение», — написал один из пользователей.
Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс
Пик жалоб пришелся на 14:45 мск. К этому времени о неполадках заявили свыше 2 тыс. пользователей. Наибольшее число жалоб поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Свердловской области, Самарской области и Новосибирской области.
В пресс-службе «Яндекс Go» на запрос Русбейс ответили, что «у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам», специалисты платформы уже работают над устранением проблем.
- 12 марта в работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел массовый сбой, число жалоб за час достигало 10 тыс. Что стало причиной неполадок, в «Яндексе» не уточнили.
Фото на обложке: Jimmy Tudeschi / Shutterstock / FOTODOM
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