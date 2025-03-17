Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

В работе «Яндекс Go» произошел сбой 17 марта

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Днем 17 марта в работе сервиса такси «Яндекс Go» случился сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su. Число сообщений о неполадках за последний час превысило 4 тыс., за последние сутки — почти достигло 4,5 тыс.
В работе «Яндекс Go» произошел сбой 17 марта
  1. Новости

Жалобы начали поступать примерно в 14:30 мск. Клиенты сервиса сообщили о проблемах с загрузкой приложения и заказом автомобилей. «Не могу вызвать такси. Выдает ошибку, не может определить мое местоположение», — написал один из пользователей.

Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс

Пик жалоб пришелся на 14:45 мск. К этому времени о неполадках заявили свыше 2 тыс. пользователей. Наибольшее число жалоб поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Свердловской области, Самарской области и Новосибирской области.

В пресс-службе «Яндекс Go» на запрос Русбейс ответили, что «у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам», специалисты платформы уже работают над устранением проблем.

  • 12 марта в работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел массовый сбой, число жалоб за час достигало 10 тыс. Что стало причиной неполадок, в «Яндексе» не уточнили.

Фото на обложке: Jimmy Tudeschi / Shutterstock / FOTODOM

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Бизнес-нетворкинг
Сервис Русбейс для поиска полезных знакомств и обмена опытом
Присоединиться

Материалы по теме