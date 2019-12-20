Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm по жалобе Warner Bros

В карточке дела на сайте суда говорится, что корпорация Warner Bros. Entertainment подала иск о защите исключительного права на сериал «Супергерл». Копии сериала были размещены на сайте без разрешения правообладателя.

Помимо LostFilm.TV компания выдвинула претензии к сайтам filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net. Роскомнадзор также заблокировал их.

В июне текущего года суд удовлетворил заявление Warner Bros. о принятии обеспечительных мер, направленных на защиту исключительных прав на аудиовизуальное произведение «Супергерл» и обязал Роскомнадзор заблокировать LostFilm и вышеупомянутые сайты. Решение с того времени обжаловано не было.

Отдельные страницы LostFilm ранее уже попадали под блокировку, но затем были вынесены из реестра. Однако теперь речь идет о внесении в реестр всего домена.

LostFilm был основан в 2005 году как фан-проект, посвященный зарубежным сериалам, говорится на сайте сервиса. Студия также переводит и озвучивает сериалы.

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