Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» выходит на рынок Египта

Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» объявил о выходе на рынок Египта. В начале 2024 года компания откроет первый «Роббо Клуб» в арабской республике, сообщили в пресс-службе производителя.

«Роббо Клуб» заработает в Новом Каире в формате франшизы. В образовательном центре будут обучать детей от 5 до 15 лет. На занятиях ученики смогут освоить основы 3D моделирования, робототехники, микроэлектроники, смемотехники, а также физики.

По словам основателя и продюсера «Роббо» Павла Фролова, в Египте сегодня мало школ робототехники, а спрос на обучения по таким направлениям повышается. По оценке Фролова, Египет отстает от России в данной сфере примерно на пять лет.

«В Египте достаточно велика доля молодого населения: из 100 миллионов жителей порядка 21 миллиона приходится на детей до 18 лет. Все это дает основания верить, что в обучение IT в Египте будет активно развиваться. Поэтому «Роббо» рассчитывает на успех в этой стране», — пояснил Фролов.

В качестве преподавателей привлекут местных учителей. Но все педагоги пройдут специальное обучение методического отдела компании. После прохождения курса педагоги получат сертификаты, подтверждающие право на обучение при помощи продукции «Роббо».

Все занятия будут проходить на арабском языке, но дети старше 12 лет при желании смогут перейти на обучение на английском.

В октябре прошлого года компания рассказала о планах осваивать китайский рынок. «Роббо» получила грант в 20 млн рублей на адаптацию продуктов «Роббо Класс» и «Роббо Клуб» для КНР.

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