Франчайзи российской сети «Роббо Клуб» инвестирует €400 тысяч для выхода на рынок Таиланда

Российская сеть «Роббо Клуб» открыла первый кружок робототехники в Бангкоке. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

В течение двух лет компания-франчайзи планирует запустить 10 клубов в Таиланде, инвестировав в развитие сети €400 тысяч.

Сеть в Таиланде развивает компания Engineering Future Thailand, которая купила франшизу Robbo Club в декабре 2019 года. В планах сети — обучать робототехнике, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, а также технологиям интернета вещей более 1200 тайских детей.

Фото: пресс-служба «Роббо Клуб»

В настоящее время сеть робототехнических кружков «Роббо Клуб» насчитывает 130 кружков, 11 из которых собственные, остальные работают по франшизе. Кружки представлены в 45 городах России, два клуба открыты в Финляндии.

В 2020 году компания планирует расширение сети за границей: готовятся к открытию два собственных клуба в Японии, а также проекты партнеров в Германии и Румынии.