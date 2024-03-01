Российский производитель робототехники «Роббо» вышел на рынки трех стран в 2023 году. Это Египет, Сербия и Северный Кипр – в 2024 году компания планирует освоить рынки еще пяти стран, а также расширить присутствие в России.
Производитель образовательной робототехники «Роббо» вышел на рынки Сербии, Египта и Северного Кипра в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Присутствие «Роббо» на данный момент насчитывает 38 стран мира, в них работают более 540 «Роббо классов».
В декабре компания объявила о выходе на египетский рынок, где собиралась открыть «Роббо клуб» в формате франшизы.
В 2024 году «Роббо» планирует выйти на рынки пяти стран мира, в приоритете – Азия, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток. Также компания намерена расширить присутствие в России.
Фото на обложке: Perry Ashari /
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