Robinhood Влада Тенева сократит почти четверть сотрудников из-за спада рынка криптовают и инфляции

Онлайн-брокер Robinhood уволит 23% сотрудников. Об этом решении заявил CEO и сооснователь компании Влад Тенев в корпоративном блоге.

Решение было принято на фоне ухудшения макроэкономической среды «с рекордной за 40 лет инфляцией» и «обвалом рынка криптовалют», что привело к сокращению активности клиентов.

Большинство увольнений запланировано в операционном и маркетинговом отделах, а также в подразделении управления программами.

В апреле онлайн-брокер анонсировал сокращение 9% персонала. С начала 2022 года Robinhood сократила более 1 тыс. рабочих мест.

По итогам второго квартала Robinhood сообщил о сокращении активных пользователей платформы в месяц на 34% год к году, до 14 млн человек в июне. Выручка сократилась на 44%, до $318 млн.

Ранее об увольнениях 20% персонала на фоне падения крипторынка и экономической нестабильности объявил NFT-маркетплейс OpenSea. Криптобиржа Coinbase в июне также объявила о сокращении штата на 18%.

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