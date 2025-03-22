Roblox — антилидер по числу киберпреступлений в игровых сообществах в России. Как сообщает управление по борьбе с киберспреступностью МВД, с начала 2025 года зафиксировано 40 нарушений закона с использованием платформы.

Roblox стал лидером по числу преступлений в играх

https://rb.ru/news/roblox-fraud/

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