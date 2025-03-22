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Roblox стал лидером по числу преступлений в играх

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Roblox — антилидер по числу киберпреступлений в игровых сообществах в России. Как сообщает управление по борьбе с киберспреступностью МВД, с начала 2025 года зафиксировано 40 нарушений закона с использованием платформы.

Roblox стал лидером по числу преступлений в играх
  1. Новости

Большинство преступлений в Roblox связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личной информации или родительских денег.

Согласно МВД, чаще всего мошенники используют предлог «розыгрыша Robux», внутриигровой валюты Roblox.

Злоумышленники пишут пользователю, используя фейковые аккаунты стримеров или блогеров, предлагая принять участие в розыгрыше, выиграть валюту или скины. Под этим предлогом они просят передать логины и пароли от платежных приложений или банковские данные родителей.

В «антирейтинг» киберполиции по числу преступлений помимо Roblox входят популярные онлайн-игры Standoff 2 и Minecraft.

  • В июне 2024 года о запуске первого виртуального магазина в метавселенной Roblox сообщила шведская IKEA. Компания анонсировала, что пользователи смогут устраиваться туда на оплачиваемую почасовую работу, например, продавцами или консультантами.
  • МВД России не в первый раз предупреждает о мошенничестве в Roblox. В начале февраля 2025-го управление по борьбе с киберпреступностью рассказало о двух мошеннических схемах, применяемых для обмана пользователей платформы, популярной среди детей.

Фото: Unsplash

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