Roblox стал лидером по числу преступлений в играх
Roblox — антилидер по числу киберпреступлений в игровых сообществах в России. Как сообщает управление по борьбе с киберспреступностью МВД, с начала 2025 года зафиксировано 40 нарушений закона с использованием платформы.
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Большинство преступлений в Roblox связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личной информации или родительских денег.
Согласно МВД, чаще всего мошенники используют предлог «розыгрыша Robux», внутриигровой валюты Roblox.
Злоумышленники пишут пользователю, используя фейковые аккаунты стримеров или блогеров, предлагая принять участие в розыгрыше, выиграть валюту или скины. Под этим предлогом они просят передать логины и пароли от платежных приложений или банковские данные родителей.
В «антирейтинг» киберполиции по числу преступлений помимо Roblox входят популярные онлайн-игры Standoff 2 и Minecraft.
- В июне 2024 года о запуске первого виртуального магазина в метавселенной Roblox сообщила шведская IKEA. Компания анонсировала, что пользователи смогут устраиваться туда на оплачиваемую почасовую работу, например, продавцами или консультантами.
- МВД России не в первый раз предупреждает о мошенничестве в Roblox. В начале февраля 2025-го управление по борьбе с киберпреступностью рассказало о двух мошеннических схемах, применяемых для обмана пользователей платформы, популярной среди детей.
Фото: Unsplash
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