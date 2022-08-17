Робокафе с кассиром «Дуняшей» поставят в ОАЭ

Российский «Промобот» поставит партию робокафе с кассиром «Дуняшей» в ОАЭ. Робота локализуют под местный рынок и, возможно, наденут на него паранджу, либо сделают мужчиной.

О подписании соглашения на поставку «Дуняш» в ОАЭ «Промобот» подписал с с компаний Action to Action из ОАЭ на международной выставке Arab Health.

В рамках контракта на 2022-2023 год в ОАЭ могут отправить не менее пяти роботизированных кафе с «Дуняшей». Покупатель оплатил одного робота, который обошелся ему в $300 тысяч.

«Конечно, робота придется локализовать под местный рынок. Либо надеть паранджу, либо сделать робота-кассира мужчиной. В скором времени мы уже окончательно определимся и сделаем выбор», – отметил руководитель Action to Action Рами Кабани.

Кастомизация робота может стоить $50 тысяч, уточнили в «Промоботе».

«На данном этапе это [кастомизация] ключевой момент, поскольку от данных особенностей будет зависеть успех проекта на рынке ближнего востока», – пояснили в компании.

По предварительным расчетам, робот обеспечивает выручку от 40 тыс. рублей в день, что позволит окупить его покупку примерно за 1,5 года.

Робо-кафе оснащено фризером для приготовления мягкого мороженого, аппаратом для приготовления газированных напитков, кофемашиной, роботизированными руками-манипуляторами, терминалом самообслуживания и реалистичным роботом-кассиром для общения с клиентом.

Робота-кассира «Дуняшу» «Промобот» представил в январе 2022 года. У нее реалистичные глаза и кожа, а сервоприводы нового типа помогают ей плавно двигать руками.