«Робоконкурент» Uber и Lyft: стартап Zoox от Amazon создал беспилотный электромобиль

Беспилотный электромобиль от Zoox может работать до 16 часов без подзарядки, перевозить до четырёх пассажиров и развивать скорость до 75 миль/час (около 120 км/час), пишет Bloomberg. Кроме того, электромобилю не нужно разворачиваться, поскольку у него нет кабины водителя, он может двигаться в любом направлении.

Новые электромобили будут использоваться для парка «роботакси», пока в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Как рассказала изданию гендиректор Zoox Айша Эванс, цены на поездки в беспилотниках планируется сделать доступными и конкурентоспособными с Uber и Lyft. Однако дату запуска проекта она не раскрыла.

Компьютерное зрение в системе автономного вождения Zoox (на английском языке)

Сейчас компания уже начала производство в Калифорнии — по собственным оценкам, завод сможет выпускать от 10 тысяч до 15 тысяч автомобилей в год.

Amazon приобрёл разработчика машин-беспилотников Zoox в июне 2020 года.

Фото: ZOOX.com