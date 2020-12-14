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«Робоконкурент» Uber и Lyft: стартап Zoox от Amazon создал беспилотный электромобиль

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Стартап Zoox, принадлежащий Amazon, представил беспилотный электромобиль. В будущем компания планирует создать парк таких «роботакси» и составить конкуренцию Uber и Lyft в США.

«Робоконкурент» Uber и Lyft: стартап Zoox от Amazon создал беспилотный электромобиль

Беспилотный электромобиль от Zoox может работать до 16 часов без подзарядки, перевозить до четырёх пассажиров и развивать скорость до 75 миль/час (около 120 км/час), пишет Bloomberg. Кроме того, электромобилю не нужно разворачиваться, поскольку у него нет кабины водителя, он может двигаться в любом направлении.

 

 

 

Новые электромобили будут использоваться для парка «роботакси», пока в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Как рассказала изданию гендиректор Zoox Айша Эванс, цены на поездки в беспилотниках планируется сделать доступными и конкурентоспособными с Uber и Lyft. Однако дату запуска проекта она не раскрыла. 

 

Компьютерное зрение в системе автономного вождения Zoox (на английском языке)

 

Сейчас компания уже начала производство в Калифорнии — по собственным оценкам, завод сможет выпускать от 10 тысяч до 15 тысяч автомобилей в год.

Amazon приобрёл разработчика машин-беспилотников Zoox в июне 2020 года.

Фото: ZOOX.com

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