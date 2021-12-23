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В Москве будут использовать робособаку для борьбы с самозахватом городских территорий

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Госинспекция Москвы по недвижимости будет применять робособаку для выявления различных имущественно-земельных правонарушений, сообщается на сайте мэра столицы. Робот будет ходить по улицам Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут.

В Москве будут использовать робособаку для борьбы с самозахватом городских территорий

Робот выглядит как небольшая собака и во многом имитирует ее походку и движения. У робота есть GPS-модуль, благодаря чему он ориентируется в пространстве.

Кроме того, он оснащен лидаром — световым радаром, измеряющим расстояния и формирующим вокруг себя точную карту трехмерного пространства. Эта технология поможет Госинспекции замерять объекты недвижимости. Встроенная камера позволит вести онлайн-трансляцию.

Благодаря своей конструкции робот может развивать скорость до 11 км в час и маневрировать. Отмечается, что при его производстве использовались экологически безопасные материалы.

Ожидается, что 2022 году робот пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе.

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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