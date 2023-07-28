Ученые нашли способ прогнозировать землетрясения — по изменениям в данных GPS

Согласно новому исследованию, сильным землетрясениям могут предшествовать небольшие смещения по линиям разломов тектонических плит. Эти изменения наблюдаются в данных GPS, и ученые предполагают, что так мы сможем прогнозировать крупные землетрясения примерно за два часа их начала.
Ученые проанализировали данные GPS во время 90 крупных землетрясений магнитудой 7 и выше. Они обнаружили доказательства предшествующей фазы, при которой линии разломов тектонических плит начинают смещаться, что приводит к мощным толчкам.
Мы уже научились прогнозировать извержение вулканов, но землетрясения по-прежнему трудно предвидеть.
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«Существование видимой начальной фазы смещения по разлому перед сильными землетрясениями обсуждается на протяжении десятилетий», — пишут исследователи землетрясений Университета Лазурного берега Жан-Матье Ноке и Квентин Блетери.
Предыдущие попытки точно прогнозировать крупные землетрясения не увенчались успехом — во многом из-за того, что мы не до конца понимаем, как эти сигналы связаны с реальной сейсмической активностью. В статье о новом исследовании говорится, что многие из этих сигналов не предшествуют землетрясениям, не наблюдаются перед большинством событий, а также часто происходят и без дальнейших подземных толчков.
Ноке и Блетери проанализировали видимые изменения в данных GPS, полученных от примерно 3 тыс. станций по всему миру, и обнаружили примерно двухчасовое «экспоненциальное ускорение смещения перед разрывами». В результате можно предположить, что сильные землетрясения начинаются с предварительной фазы смещения. Другими словами, это, вероятно, позволит заранее уведомлять жителей об опасности.
«Если будет подтверждено, что землетрясению часто предшествует многочасовая начальная фаза, и будут разработаны способы надежно ее измерить, можно будет создать предупредительный сигнал», — написал в сопроводительной статье сейсмолог Калифорнийского университета в Беркли Роланд Бюргманн.
Но прежде нужно провести дополнительные исследования. Во-первых, по словам Бюргманна, пока неизвестно, можно ли измерить эти предварительные сдвиги, чтобы «обеспечить полезное предупреждение». «Важно полностью изучить, как часто подобные медленные смещения случаются как фальстарты, без последующих землетрясений», — утверждает он.
Бюргманн добавил, что эти данные все же могут пригодиться, если интегрировать их в автоматизированные системы раннего предупреждения о землетрясениях.
Фото на обложке: raditya /
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