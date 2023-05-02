Всё о землетрясениях: причины, классификация, последствия

Ежегодно в мире фиксируется 500 тысяч землетрясений. И хотя большинство из них незаметны для человека, иногда это природное явление достигает разрущительных масштабов.
Почему это происходит, какие страны находятся в зоне риска, и что делать до, во время и после землетрясения — читайте в материале.
Содержание
- Введение: краткое описание землетрясений, их причины и последствия
- Сейсмическая активность и ее проявления
- Классификация землетрясений: как измеряют в баллах
- Как предсказать землетрясения?
- Где обычно чаще всего случаются землетрясения?
- Наиболее сильные землетрясения в истории
- Последствия землетрясений для человека и окружающей среды
- Интересные факты о землетрясениях
- Рекомендации по предотвращению и защите от землетрясений
- Заключение: подведение итогов, упоминание основных выводов и важности проблемы
Введение: краткое описание землетрясений, их причины и последствия
В феврале 2023 года в Турции неподалеку от сирийской границы произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 — одни из сильнейших, когда-либо зарегистрированных в регионе. Катастрофа унесла жизни почти 60 тысяч человек и затронула жизни более 13 млн.
Подобные события всегда привлекают внимание к тому, насколько опасны и неотвратимы природные катаклизмы.
Землетрясениями называют внезапные толчки и колебания земной поверхности, вызванные движением пород глубоко под землей. Обычно они незаметны для человека: ежедневно в мире происходит несколько сотен землетрясений магнитудой 2 и менее.
Однако более сильные землетрясения могут стать причиной пожаров, цунами, обвалов, лавин и извержений вулканов, привести к разрушениям, травмам и даже гибели людей.
Сейсмическая активность и ее проявления
Верхний слой Земли — литосфера — состоит из земной коры (континентальной или океанической) и верхней части мантии. Она разделена примерно на 15 частей, которые называются тектоническими плитами.
Под плитами находится более пластичный слой — астеносфера, по которому они перемещаются. Подобные процесс в слоях Земли называются сейсмическими явлениями.
Обычно скорость движения литосферных плит довольно небольшая — всего несколько см в год — но оно создает давление, деформируя плиты. Горные породы сжимаются и расширяются, земная поверхность начинает колебаться, и происходит толчок — землетрясение.
Из начальной точки — эпицентра — колебания передаются на большие расстояния в виде сейсмических волн.
Спустя несколько часов или дней после землетрясения происходят последующие толчки. Как правило, чем сильнее первый толчок, тем сильнее и афтершоки. Например, в 1976 году в Китае через несколько часов после землетрясения с магнитудой 7,5 зафиксирован толчок в 7,1.
Классификация землетрясений: как измеряют в баллах
До 1970-х была распространена шкала Рихтера, которая оценивала магнитуду — количество энергии, которое выделяется во время землетрясения в виде сейсмических волн.
Шкала состояла из 9 единиц и рассчитывалась по математической формуле на основе сейсмограммы. Однако она имела ряд недостатков: была предназначена для условий Южной Калифорнии, определенного типа волн и подходила лишь для землетрясений, которые находились в зоне охвата сейсмографа.
Для оценки интенсивности землетрясения примерняется шкала Меркалли из 12 делений, которая не требует дополнительных приборов.
Современная версия шкалы Меркалли.
- Землетрясение ощущается некоторыми людьми, едва заметно.
- Заметно некоторым людям на верхних этажах зданий.
- Ощущается в помещениях, особенно на верхних этажах.
- Ощущается многими в помещениях и некоторыми снаружи. Кажется, будто проезжает тяжелый грузовик.
- Ощущается практически всеми. Некоторые просыпаются. Двигаются небольшие объекты. Могут трястись деревья и столбы.
- Ощущается всеми. Трудно стоять. Сдвигается тяжелая мебель, осыпается штукатурка. Небольшие повреждения дымовых труб.
- Легкие и средние повреждения обычных строений в хорошем состоянии. Существенный ущерб для ветхих строений. Некоторые стены могут обрушиться.
- Небольшой ущерб для специальных строений. Значительный ущерб для обычных зданий, серьезный ущерб для ветхих строений. Обрушение некоторых стен.
- Значительный ущерб для специальных строений, сход зданий с фундамента. Заметные трещины в земле. Массовые разрушения. Оползни.
- Большинство зданий и несущих конструкций разрушены. Огромные разломы в земле. Оползни. Массовые разрушения.
- Полные разрушения. Практически не осталось стоящих конструкций. Мосты разрушены. Огромные разломы в земле. На поверхности земли заметны волны.
- Полное разрушение. Нарушение линии горизонта. В воздух взлетают отдельные предметы.
Как предсказать землетрясения?
В настоящее время невозможно с точностью предсказать, когда и где будет землетрясение. Однако сейсмологи могут оценить, где это может произойти, рассчитав вероятность и составив прогноз.
Что такое вероятность землетрясения и как она рассчитывается?
Вероятность землетрясения — шанс, что землетрясение определенной магнитуды произойдет в регионе в течение нескольких лет. Это можно рассчитать, основываясь на средней сейсмоактивности региона в прошлом. Техника особенно полезна в регионах, где землетрясения записывались сейсмографами, которые широко применяются с начала 1900-х годов.
Ученые часто могут собрать дополнительную, хотя и менее точную информацию, изучив геологические данные о землетрясениях, которые произошли в древней истории.
Вероятность можно получить и математическим путем. Например, чтобы узнать, сколько лет пройдет до землетрясения определенной магнитуды, нужно учесть два процесса:
- напряжение, накопленное в результате постоянного движения тектонических плит,
- высвобождение этого напряжения, которое может произойти в качестве землетрясения или как медленное скольжение по линии разлома без землетрясения.
Прогноз сообщает о вероятности землетрясения в течение короткого времени. Обычно он используется для описания повторных толчков, частота и магнитуда которых, как правило, утихает через некоторое время после землетрясения.
Где обычно чаще всего случаются землетрясения?
Наиболее сейсмоактивные зоны планеты — Тихоокеанский пояс, тянущийся вдоль почти всего побережья Тихого океана (примерно 90% всех землетрясений Земли) и Альпийский пояс, тянущийся от Индонезии до Средиземного моря (5-6 % всех землетрясений).
Некоторые из стран чаще других испытывают землетрясения.
Япония
Страна расположена в Тихоокеанском огненном поясе и занимает первое место в списке наиболее сейсмоактивных стран мира. Здесь землетрясения происходят практически каждый день.
Индонезия
Почти ежегодно здесь происходят землетрясения магнитудой свыше 6,0. В 2018 году в Индонезии было 9 таких случаев, в результате которых погибли тысячи людей.
Китай
Это одна из стран, где наблюдаются наиболее разрушительные природные катаклизмы. Пример — землетрясение 2008 года магнитудой 7,9 в провинции Сычуань. В результате более 87 тысяч человек были убиты или пропали без вести.
Филиппины
Это одно из сейсмоопасных государств мира. Из-за горного ландшафта землетрясения также могут вызывать смертельные оползни. Частые природные катастрофы вынуждают жителей страны возводить особо прочные здания.
Иран
Иран расположен у границ нескольких тектонических плит и разломов. Одно из самых сильных землетрясений в стране произошло в 1990 году в провинции Гилян и унесло жизни более 40 тысяч человек.
Турция
Страна часто испытывает сейсмическую активность, поскольку находится неподалеку от нескольких линий разломов. Ее окружают Евразийская, Африканская и Арабская литосферные плиты, постоянно провоцирующие подземные толчки разной силы.
Фото в тексте: Unsplash
Перу
Это государство расположено в центре огненного пояса и регулярно испытывает небольшие толчки, умеренные и даже сильные землетрясения. Чтобы предотвратить смерти от природных катастроф, по всей стране проводят учения.
США
Хотя Соединенные Штаты не находятся в сейсмически активном регионе, уникальный геологический ландшафт делает их очень уязвимыми к природным катастрофам. Многочисленное население также повышает риски. В результате даже от сравнительно небольшого землетрясения может пострадать множество людей.
Италия
Страна находится на нескольких линиях разлома и подвержена сейсмоактивности. Влияет и сам ландшафт, который отличается крутыми горными цепями, спящими вулканами и прибрежными равнинами. Одно из самых разрушительных землетрясений Италии произошло в 1908 году в Мессине. Число погибших составило более 75 тысяч человек.
Мексика
Как и многие страны в Тихоокеанском огненном поясе, Мексика подвержена регулярной сейсмической активности. Из-за этого здесь действуют строгие строительные нормы и протоколы действий в экстренных ситуациях.
Наиболее сильные землетрясения в истории
Практика показывает, что масштаб катастроф зависит не только от географического положения страны. Особенности ландшафта и плотность населения могут повысить риски, что ярко демонстрируют следующие примеры.
22 мая 1960 года — Вальдивия, Чили
Магнитуда 9,5
В результате этого землетрясения 1655 человек погибли, 3 тысячи были ранены и 2 млн лишились крова. Экономический ущерб для Чили составил $550 млн, а последующее цунами достигло берегов Гавайев, Японии и Филиппин. Протяженность зоны разрушения превысила 100 км.
Через два дня последовало извержение вулкана Пуеуэ, который выбросил в атмосферу пепел и пар на высоту в 6 км.
28 марта 1964 года — залив Принс-Уильям, Аляска
Магнитуда 9,2
По сравнению с чилийским, это землетрясение было менее масштабным. Спровоцированное им цунами достигло Гавайев и унесло 128 жизней, а ущерб от него составил $311 млн.
Землетрясение сильнее всего ощущалось на Аляске. Наибольший ущерб понес город Анкоридж в 120 км к северо-западу от эпицентра. Толчки продолжались 3 мин.
26 декабря 2004 года — Суматра, Индонезия
Магнитуда 9,1
Землетрясение спровоцировало цунами невероятного масштаба. В общей сложности 227 900 человек погибли или признаны погибшими, а еще 1,7 млн лишились домов в 14 странах Южной Азии и Восточной Африки. Эпицентр находился в 250 км к юго-востоку от города Банда-Ачех, на глубине в 30 км.
Несколько дней спустя, 28 декабря, на острове Баратанг в архипелаге Большой Андамар началось извержение грязевого вулкана, которое, как считается, было спровоцировано землетрясением.
11 марта 2011 года — Сендай, Япония
Магнитуда 9,0
Мощное землетрясение, последующие толчки и ценами унесли жизни нескольких тысяч человек. По оценкам, экономический эффект невероятно велик, учитывая прекращение работы ядерных реакторов, энергия которых необходима многим отраслям промышленности.
4 ноября 1952 года — Камчатка, Россия
Магнитуда 9,0
Землетрясение вызвало цунами, которое достигло Гавайских островов. Нанесенный ущерб оценивается примерно в $1 млн. Согласно некоторым источникам, в Каена Пойнт на острове Оаху были замечены волны выше 9 м. Один местный фермер сообщил, что лишился 6 коров, но о погибших не сообщалось.
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27 февраля 2010 года — Био-Био, Чили
Магнитуда 8,8
Это землетрясение и последующее цунами унесли жизни по меньшей мере 521 человека, 56 пропали без вести и 12 тысяч были ранены. Более 800 тысяч лишились домов, и в общей сложности катастрофа затронула 1,8 млн жителей Чили. Ущерб составил $30 млрд. Эпицентр находился в 335 км к юго-западу от Сантьяго на глубине 35 км. Последующая волна прошла через Тихий океан, разрушая лодки даже в Сан-Диего, Калифорния.
31 января 1906 года — прибрежные воды Эквадора
Магнитуда 8,8
Землетрясение спровоцировало цунами, в котором погибли от 500 до 1500 человек в Эквадоре и Колумбии. Волна распространилась до Сан-Франциско, до западного берега США и запада Гавайев и Японии. Ей потребовалось около 12 часов, чтобы пересечь Тихий океан и достичь города Хило на Гавайях.
2 апреля 1965 года — Крысьи острова, Аляска
Магнитуда 8,7
Самый серьезный ущерб, связанный с катастрофой, был вызван цунами. Сообщается, что высота волн на острове Шемья была около 10 м. Цунами вызвала наводнение на острове Амчитка, а общий ущерб собственности оценивается в $10 тысяч. О погибших или раненных не сообщалось.
28 марта 2005 года — Суматра, Индонезия
Магнитуда 8,6
В землетрясении погибли 1313 человек и свыше 400 пострадали от цунами на Шри-Ланке. Эпицентр находился в 205 км к северо-западу от города Сиболга, Суматра, на глубине 30 км. Этот регион, где также случилось цунами 2004 года, отличает повышенная геоактивность, и 3 из 15 крупнейших известных нам землетрясений произошли здесь.
15 августа 1950 года — Ассам, Тибет
Магнитуда 8,6
Это материковое землетрясение нанесло масштабный ущерб зданиям и вызвало крупные обвалы. В Восточном Тибете погибли 780 человек, последствия добрались до деревень и городов в Ассаме, Китае, Тибете и Индии. Колебания уровня озера происходили даже в Норвегии.
Итоговое число жертв наверняка должно быть выше, но точных оценок так и не было. Хотя сам инцидент получил название Ассамское землетрясение, считается, что эпицентр находится в Тибете.
Последствия землетрясений для человека и окружающей среды
Сами по себе подземные толчки не смертельны. Хотя в некоторых фильмах показывают, как в земле внезапно открываются разломы, в которые падают люди, но в реальной жизни это не происходит.
Последствия землетрясений намного опаснее. Расскажем о них подробнее.
- Дестабилизация, просадка и смещение грунта. Движение подземных вод может привести к разжижению почвы, из-за чего здания могут наклоняться и даже уйти под землю. Может измениться и ландшафт: поверхностные волны заставляют землю вздыматься и крениться. Любое здание на пути может наклониться. Толчки также могут спровоцировать обвалы, сели и лавины на крутых холмах или горах, и все это опасно для домов и людей.
- Смещение грунта. Если сдвиг проходит через здание, дорогу или иную структуру, они могут быть разрушены.
- Наводнение. Землетрясение может разрушить плотины или дамбы рек, и вода хлынет на открытое пространство, разрушая и снося здания, создавая угрозу для людей.
- Цунами и сейши. Цунами — это приливная волна, созданная землетрясением под океаном. Высота цунами у берега может составлять несколько метров. Сейши — это небольшие цунами, которые возникают в озерах, затронутых землетрясением, и их высота ниже, но они также могут спровоцировать наводнение или сносить дома.
- Пожар. Он может возникнуть из-за сломанных газопроводов или ЛЭП, распространиться из-за опрокидывания дровяных или угольных печей. Это может стать серьезной проблемой, особенно если водопровод, питающий пожарные гидранты, также будет сломан. Например, после землетрясения 1906 года в Сан-Франциско пожар бушевал три дня. Большая часть города была уничтожена, и 250 тысяч остались без дома.
Большая часть угроз связаны со структурами, построенными людьми, и тряской, которую они получают от землетрясений. Реальная опасность для людей — оказаться в падающем здании, утонуть в наводнении из-за разрушенной плотины или дамбы, быть погребенным под обвалом земли или сгореть во время пожара.
Интересные факты о землетрясениях
С каждым годом наблюдается все больше землетрясений, но, вероятно, это связано с тем, что у нас появляется все больше инструментов, которые могут зафиксировать эти явления.
Ежегодно в мире фиксируется 500 тысяч землетрясений, из них одно — с магнитудой выше 8 баллов.
Каждый год 50 человек погибают в результате землетрясения.
Большинство землетрясений длятся только 10-30 с.
90% землетрясений происходят внутри участка длиною в 40 тысяч км — Тихоокеанского вулканического огненного кольца.
Статистика показывает, что погода не влияет на землетрясения: они с одинаковой периодичностью происходят в холод, жару или дождливую погоду.
Кстати, землетрясения случаются не только на Земле, но и на Луне — реже и с меньшей магнитудой.
Рекомендации по предотвращению и защите от землетрясений
Эти советы помогут снизить риски для себя и окружающих.
Что делать до землетрясения
- Убедитесь, что у вас дома есть огнетушитель, аптечка для первой помощи, радио на батарейках, фонарик и запасные батарейки.
- Научитесь оказывать первую помощь.
- Научитесь отключать газ, воду и электричество.
- Заранее договоритесь с семьей, где встретиться после землетрясения.
- Не оставляйте на полках тяжелые предметы (они упадут во время землетрясения).
- Прикрепите тяжелую мебель, шкафы и приборы к стенам или полу.
- Изучите план действий на случай землетрясение, предусмотренный на рабочем месте или в образовательном учреждении.
Что делать во время землетрясения
- Сохраняйте спокойствие! Если вы находитесь в помещении, оставайтесь в нем. Если вы на улице, оставайтесь на улице.
- Если вы в помещении, подойдите к стене рядом с центром здания, встаньте в дверном проеме или спрячьтесь под тяжелой мебелью (партой или письменным столом). Держитесь подальше от окон и наружных дверей.
- Если вы находитесь на улице, оставайтесь на открытом пространстве, подальше от линий электропередач и всего, что может упасть.Держитесь подальше от зданий (строения или их части могут обрушиться).
- Не используйте спички, свечи и любые источники огня: при землетрясении может быть поврежден газопровод.
- Если вы в машине, притормозите и оставайтесь внутри, пока не закончится землетрясение.
- Не используйте лифты (они могут отключиться).
Что делать после землетрясения
- Осмотрите себя и других на предмет повреждений. При необходимости предоставьте первую медицинскую помощь.
- Проверьте целостность водопровода, газопровода и электрических линий. Если они повреждены, закройте вентили. Если чувствуете запах газа, откройте все окна и двери, немедленно покиньте помещение и сообщите в экстренную службу.
- Включите радио. Не используйте телефон без необходимости.
- Держитесь подальше от поврежденных зданий.
- Берегитесь разбитого стекла и обломков. Наденьте прочные ботинки, чтобы не порезать ноги.
- Остерегайтесь дымоходов (они могут на вас упасть).
- Держитесь подальше от пляжей. После прекращения толчков на берег может обрушиться цунами или сейш.
- Остерегайтесь разрушенных районов.
- Если вы находитесь в школе или на работе, действуйте в соответствии с инструкцией или указаниями ответственного лица.
- Будьте готовы к последующим толчкам.
Заключение: подведение итогов, упоминание основных выводов и важности проблемы
Человек по-прежнему бессилен перед силой стихий, а природные катаклизмы трудно спрогнозировать. Однако в наших силах к ним подготовиться.
Современные технологии позволяют создавать более устойчивые конструкции, предотвращая сильные разрушения зданий и коммуникаций, а знание техники безопасности позволит сократить риски и даже сохранит кому-то жизнь.
При подготовке использованы следующие источники:
National Geographic, Parade, USGS, Michigan Tech, British Geological Survey, SMS Tsunami Warning, Real Thing
Фото на обложке: cigdem /
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