«Хранилище судного дня» на Шпицбергене запустило виртуальные туры — вот что скрывается внутри

Глубоко в вечной мерзлоте Арктики находится коллекция лучших в мире виды сельскохозяйственных культур. Зернохранилище окружено тайнами и вокруг него существует немало теорий заговора. И сейчас мы можем в него заглянуть.

Вход в мировое хранилище семян находится на склоне горы и достоин того, чтобы попасть в фильм о Джеймсе Бонде. Окруженный снегом, льдом и редкими белыми медведями, объект хранит 1,2 млн образцов семян со всех уголков планеты в качестве страховки на случай катастрофы.

Это памятник 12 тысячам лет сельского хозяйства, целью которого является предотвращение необратимой потери видов сельскохозяйственных культур после войны, стихийного бедствия или пандемии.

Глобальное зернохранилище, открытое в 2008 году, закрыто для публики и окружено тайнами. Сейчас, в честь 15-летия его существования, каждый может взглянуть на коллекцию клубней, риса, злаков и прочих семян, глубоко спрятанных в горе за пятью металлическими дверями.

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Ученые нашли способ адаптировать растения к глобальному потеплению

Объектом совместно управляют норвежское правительство, некоммерческая организация Crop Trust и генный банк стран Северной Европы NordGen. Здесь изучаются семена, которые могут содержать ответы на сельскохозяйственные вызовы, связанные с климатическим кризисом, инвазивными видами, вредителями, изменениями в характере осадков и неудержимой потерей биоразнообразия.

Хранилище открывают трижды в год, чтобы поместить новые семена из других банков со всего мира.

Ученые говорят, что они надеются, что люди узнают больше об их работе с помощью виртуального тура, не рискуя стать добычей белого медведя.

«Это немного похоже на пребывание в соборе. Здесь высокие потолки, и когда вы стоите внутри горы, там практически ничего не слышно. Все, что вы можете слышать, — это себя», — говорит Лиз Ликке Стеффенсен, исполнительный директор NordGen, которая отвечает за повседневную эксплуатацию хранилища.

«Когда вы открываете дверь в хранилище, там -18 °C — международный стандарт для хранения семян, а это очень, очень холодно. Затем вы видите все коробки с семенами из самых разных стран. Я была там так много раз, и мне все еще любопытно» — добавляет она.

Фото в тексте: NordGen

После того, как банк семян Алеппо был разрушен во время гражданской войны в Сирии, сюда перенесли запасы из Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах, изучавшего сельскохозяйственные культуры в колыбели цивилизации, где впервые зародилось сельское хозяйство.

Исследования устойчивости этих культур и видов растений могут иметь жизненно важное значение в условиях потепления планеты в ближайшие десятилетия.

Виртуальная экскурсия позволяет пройти путь от входа, где открывается панорамный вид на полярную ночь, вниз по длинному туннелю вглубь горы. В конце концов, вы прибываете в «собор», где расположены три камеры, каждая из которых вмещает около 3 тысяч коробочек с семенами.

Каждый вид упакован в алюминиевый герметичный пакет и хранится в ящике своей страны. Формат виртуальной экскурсии позволяет пройти между полками и нажать на отдельный ящик, чтобы узнать больше.

Теоретически семена находятся в безопасности, хотя в 2017 году после аномальной жары на Шпицбергене вход на объект был затоплен талой водой. Остров — наиболее быстро прогревающаяся часть планеты, но эксперты говорят, что хранилище находится так глубоко в вечной мерзлоте, что будет надежным еще сотни лет.

Семена заменяют раз в несколько десятилетий, и, если система охлаждения когда-нибудь выйдет из строя, вероятно, потребуются века, чтобы температура внутри хранилищ поднялась выше нуля.

«Виртуальный тур дает каждому возможность заглянуть внутрь. Мы думаем, что это общий вопрос прозрачности и ответственности перед широкой публикой, — говорит Стефан Шмитц, исполнительный директор Crop Trust. То, что находится внутри хранилища, является одним из самых важных глобальных общественных благ, которые есть на Земле. Но нам нужно защитить их, обезопасить и убедиться, что они сохранятся навсегда».

Фото в тексте: NordGen

Недавно в хранилище поместили первые семена из Албании, Хорватии, Северной Македонии и Бенина, а также разновидности дикой клубники от исследовательского института Германии. Такие растения могут быть ключом к тому, чтобы помочь человечеству накормить растущее население в мире с меняющимся климатом.

«Эта дикая клубника просто потрясающая. Она доказывает свою устойчивость просто своей возможностью выживать в природе миллионы лет. Она может выдерживать изменения климата, трудные условия практически без почвы и именно это интересует ботаников и агрономов. Сегодня мы можем начать с них, чтобы вывести устойчивые к суровому климату сорта».

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Фото на обложке: NordGen