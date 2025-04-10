РБК узнал о проработке властями требований для возврата иностранных компаний
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В предварительном перечне возможных условий для возвращения иностранцев фигурировали требования по доведению локализации производства до определенного уровня, обеспечению трансфера технологий, а также размещению в России максимально возможной цепочки элементов, говорят собеседники. При этом какие условия останутся в итоговом документе по итогам согласований, пока неизвестно.
Издание напомнило, что разработать правила возвращения зарубежного бизнеса в Россию поручил Владимир Путин. Он, в частности, говорил, что российским производителям должно быть обеспечено преимущество перед иностранными конкурентами. В пресс-службе кабмина запрос РБК переадресовали в Минфин — там изданию не ответили.
- Потенциальный возврат иностранных организаций на российский рынок обсуждается в СМИ на фоне переговоров между Россией и США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Очередной раунд переговоров начался 10 апреля в Стамбуле — в МИДе России ранее говорили, что на них будут обсуждать нормализацию работы посольств.
- В начале апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ пока не получал запросов о возвращении в страну иностранных компаний из банковской сферы. До этого об этом же говорили в Минфине.
Фото на обложке: Noppasin Wongchum / Shutterstock / FOTODOM
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