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РБК узнал о проработке властями требований для возврата иностранных компаний

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Российское правительство работает над условиями, при соблюдении которых зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок, сообщили источники РБК. По их словам, Москва также обсуждает предоставление отечественным организациям возможности оценить риски, которые могут возникнуть в случае возврата иностранного бизнеса.
РБК узнал о проработке властями требований для возврата иностранных компаний
  1. Новости

В предварительном перечне возможных условий для возвращения иностранцев фигурировали требования по доведению локализации производства до определенного уровня, обеспечению трансфера технологий, а также размещению в России максимально возможной цепочки элементов, говорят собеседники. При этом какие условия останутся в итоговом документе по итогам согласований, пока неизвестно.

Издание напомнило, что разработать правила возвращения зарубежного бизнеса в Россию поручил Владимир Путин. Он, в частности, говорил, что российским производителям должно быть обеспечено преимущество перед иностранными конкурентами. В пресс-службе кабмина запрос РБК переадресовали в Минфин — там изданию не ответили.

  • Потенциальный возврат иностранных организаций на российский рынок обсуждается в СМИ на фоне переговоров между Россией и США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Очередной раунд переговоров начался 10 апреля в Стамбуле — в МИДе России ранее говорили, что на них будут обсуждать нормализацию работы посольств.
  • В начале апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ пока не получал запросов о возвращении в страну иностранных компаний из банковской сферы. До этого об этом же говорили в Минфине.

Фото на обложке: Noppasin Wongchum / Shutterstock / FOTODOM

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