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Набиуллина заявила об отсутствии запросов о возвращении иностранных финкомпаний

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Банк России пока не получал запросов о возвращении в Россию иностранных компаний из финансовой сферы. Об этом ТАСС рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила об отсутствии запросов о возвращении иностранных финкомпаний
  1. Новости

«Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов. Никакой конкретики мы не видим, но как уже было сказано правительством, все это будет делаться с учетом национальных интересов», — заявила Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

  • В середине марта Владимир Путин поручил кабмину создать процедуру возвращения западных брендов. Он добавил, что бизнес западных игроков, который они оставили в России «на произвол судьбы» и продали «по бросовой цене», выкупить «за такие же скромные деньги» не получится. В конце марта в правительстве начали разрабатывать условия для их возвращения.

Фото на обложке: Ant Rozetsky / Unsplash

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