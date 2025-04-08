Набиуллина заявила об отсутствии запросов о возвращении иностранных финкомпаний
Анастасия Липчанская
Банк России пока не получал запросов о возвращении в Россию иностранных компаний из финансовой сферы. Об этом ТАСС рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила об отсутствии запросов о возвращении иностранных финкомпаний
https://rb.ru/news/nabiullina-foreign-fincompanies/
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«Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов. Никакой конкретики мы не видим, но как уже было сказано правительством, все это будет делаться с учетом национальных интересов», — заявила Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
- В середине марта Владимир Путин поручил кабмину создать процедуру возвращения западных брендов. Он добавил, что бизнес западных игроков, который они оставили в России «на произвол судьбы» и продали «по бросовой цене», выкупить «за такие же скромные деньги» не получится. В конце марта в правительстве начали разрабатывать условия для их возвращения.
Фото на обложке: Ant Rozetsky / Unsplash
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