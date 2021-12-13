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В России откроют первый роботизированный архив

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Работу с архивными данными доверят роботам. В России откроется первый роботизированный архив, который станет крупнейшим архивохранилищем в стране. В одном месте будут храниться данные, которые на данный момент хранятся в 40 различных зданиях и помещениях.

В России откроют первый роботизированный архив

Об открытии в первом квартале 2022 года в деревне Сахарово в Новой Москве роботизированного архива «Российской газете» рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Архивный комплекс будет представлять собой несколько совмещенных в единую систему сооружений для хранения и работы с архивными данным. Сообщается, что почти все действия в нем будут проводиться роботами, в частности конвейерами, манипуляторами, кранами с телескопическими вилами.

Для сохранности документов в архиве будет поддерживаться среда с пониженным содержанием кислорода. 

В комплексе будут храниться документы москвичей о трудовом стаже, образовании, родстве, имущественных правах, а также сведения об их наградах. Отмечается, что в одном архиве разместят документы, которые на данный момент хранятся в 40 зданиях и помещениях.

Роботизированный архив сможет обрабатывать 300 запросов в час или 2400 в день. Для его полноценного функционирования все же нужны будут сотрудники-люди, поэтому в архив открыли набор персонала. Требуются около 300 человек: юристы, экономисты, бухгалтеры и сотрудники других специальностей.

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Фото на обложке: humphery / Shutterstock

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