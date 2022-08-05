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Александр Роднянский перестал быть владельцем студии, снявшей «Левиафан», «Сталинград» и «Чернобыль»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Киностудия «Нон-стоп продакшн», снявшая «Сталинград», «Чернобыль», «Левиафана» и «Дылду» лишилась своего основного учредителя. Кинорежиссер и продюсер Александр Роднянский перестал быть ее владельцем.

Александр Роднянский перестал быть владельцем студии, снявшей «Левиафан», «Сталинград» и «Чернобыль»

О выходе Роднянского из «Нон-стоп продакшн» РБК рассказал сам Роднянский. По его словам, он больше сфокусируется на производстве международных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Продал ли он свою долю в студии, Роднянский не ответил.

Александр Роднянский владел долей в 99,8% в «Нон-стоп продакшн». Вся доля перешла Александру Чуканову, которого назначили главой студии за неделю до сделки. По 0,1% в компании принадлежат кипрской и люксембургской фирмам.

Киностудия «Нон-стоп  продакшн» известна тем, что сняла несколько блокбастеров и номинировавшихся на международные награды фильмов, таких как «Сталинград», «Левиафан», «Дылда», первая часть «Обитаемого острова».

2021 год «Нон-стоп продакшн» отработала с выручкой 456 млн рублей при чистом убытке 155,6 млн рублей.

Фото на обложке: mostmag

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