«Рокетбанк» перезапустит бизнес с новой бизнес-моделью
«Рокетбанк» объявил о перезапуске, теперь он будет функционировать под лицензией «Совкомбанка», сохраняя при этом статус независимого бренда с автономной командой и собственным продуктовым предложением. Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе компании.
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Запуском руководят Антон Захаров и Роберт Сабирянов, известные как сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка». Захаров подчеркнул, что банк обновил бизнес-модель, но сохранил принципы, ранее оцененные пользователями.
Перезапуск сосредоточится на обслуживании физических лиц, им предложат дебетовые карты, вклады, накопительные счета, кредиты наличными и кредитные карты. Запуск в Москве и Санкт-Петербурге планируется в июле 2025 года, а подготовка к сбору аудитории для тестирования приложения начнется уже в июне.
Новый «Рокетбанк» обещает сохранить уникальное общение с клиентами, представляя «человечный» подход: служба поддержки без роботов и скриптов, простая аналитика расходов и дополнительная вовлеченность пользователей через геймификацию и систему лояльности. Также в разработке находятся лайфстайл-проекты, связанные с ресторанной и шоппинг-индустриями.
В ноябре прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что «Совкомбанк» приобрел финтех-платформу «Рокет», которая ранее работала под брендом «Рокетбанк» на лицензии «Киви банка». Также указывалось на планы о перезапуске проекта под старым брендом.
Фото на обложке: Рокетбанк
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