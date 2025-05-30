«Рокетбанк» перезапустит бизнес с новой бизнес-моделью

«Рокетбанк» объявил о перезапуске, теперь он будет функционировать под лицензией «Совкомбанка», сохраняя при этом статус независимого бренда с автономной командой и собственным продуктовым предложением. Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе компании.

Запуском руководят Антон Захаров и Роберт Сабирянов, известные как сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка». Захаров подчеркнул, что банк обновил бизнес-модель, но сохранил принципы, ранее оцененные пользователями.

Перезапуск сосредоточится на обслуживании физических лиц, им предложат дебетовые карты, вклады, накопительные счета, кредиты наличными и кредитные карты. Запуск в Москве и Санкт-Петербурге планируется в июле 2025 года, а подготовка к сбору аудитории для тестирования приложения начнется уже в июне.

Новый «Рокетбанк» обещает сохранить уникальное общение с клиентами, представляя «человечный» подход: служба поддержки без роботов и скриптов, простая аналитика расходов и дополнительная вовлеченность пользователей через геймификацию и систему лояльности. Также в разработке находятся лайфстайл-проекты, связанные с ресторанной и шоппинг-индустриями.

В ноябре прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что «Совкомбанк» приобрел финтех-платформу «Рокет», которая ранее работала под брендом «Рокетбанк» на лицензии «Киви банка». Также указывалось на планы о перезапуске проекта под старым брендом.

Фото на обложке: Рокетбанк