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Команда «Рокетбанка» запустила сервис для работы с самозанятыми

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Команда «Рокетбанка» запустила платформу «Рокет Ворк» для бизнеса, которая позволяет автоматизировать работу с самозанятыми. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Команда «Рокетбанка» запустила сервис для работы с самозанятыми

Сервис проверяет регистрацию физлица как самозанятого в ФНС, формирует договоры и закрывающие документы в электронном виде, позволяет в один клик производить выплаты и формировать чеки, создавать и контролировать исполнение задач, а также переводит вознаграждения за оказание услуг на карты любых банков. 

Первым партнером платформы стал «Рокетбанк».

«Банк предоставляет сервису платежную инфраструктуру, выпускает карты самозанятым и открывает необходимые счета юридическим лицам», — сообщил PR-директор банка Василий Михайлов.

Партнерами платформы могут стать и другие банки. 

Пользователям доступна десктопная версия «Рокет Ворк» с личным кабинетом для юрлиц. Мобильное приложение находится в разработке и будет представлено в течение нескольких месяцев.

Фото: Unsplash

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