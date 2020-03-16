Команда «Рокетбанка» запустила сервис для работы с самозанятыми
Команда «Рокетбанка» запустила платформу «Рокет Ворк» для бизнеса, которая позволяет автоматизировать работу с самозанятыми. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.
Сервис проверяет регистрацию физлица как самозанятого в ФНС, формирует договоры и закрывающие документы в электронном виде, позволяет в один клик производить выплаты и формировать чеки, создавать и контролировать исполнение задач, а также переводит вознаграждения за оказание услуг на карты любых банков.
Первым партнером платформы стал «Рокетбанк».
«Банк предоставляет сервису платежную инфраструктуру, выпускает карты самозанятым и открывает необходимые счета юридическим лицам», — сообщил PR-директор банка Василий Михайлов.
Партнерами платформы могут стать и другие банки.
Пользователям доступна десктопная версия «Рокет Ворк» с личным кабинетом для юрлиц. Мобильное приложение находится в разработке и будет представлено в течение нескольких месяцев.
Фото: Unsplash
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