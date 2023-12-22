Основатель «Рольф» Сергей Петров назвал правовым беспределом передачу активов Росимуществу

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров назвал «правовым беспределом» и «выстрелом в ногу» указ Владимира Путина о передаче акций во временное управление Росимущества.
Ранее в пятницу, 22 декабря, был опубликован указ президента РФ о передаче акций «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», принадлежащих АО «Рольф» (99%) и кипрской Delance Limited (1%), а также «Рольф Тех» (на 100% принадлежит АО «Рольф»), Росимуществу.
Бывший депутат и владелец компании Сергей Петров, комментируя решение изданию РБК, указал на риски такого шага с точки зрения привлечения инвестиций. В том числе из Азии.
«Государство стреляет в ногу себе в лице своих уже даже полуразвалившихся институтов. Очевидно, что это совершенно правовой беспредел. Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — сказал Петров.
Он добавил, что намерен проконсультироваться с юристами и рассмотреть возможность обратиться в международные суды.
Петров попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании в 2019 году. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.
Как заявил предприниматель, его не интересует ход расследования, поскольку он давно проживает в Европе.
«Меня это мало касается, во что они играют», — заключил Петров.
Владимир Путин в 2023 году принял аналогичные решения по активам датского Carlsberg и французской Danone.
Ранее Генпрокуратура Германии начала рассматривать возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине. Министр финансов России Антон Силуанов в ответ пригрозил зеркальными мерами.
Фото на обложке: Karasev Viktor /
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