Основатель «Рольф» Сергей Петров назвал правовым беспределом передачу активов Росимуществу

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров назвал «правовым беспределом» и «выстрелом в ногу» указ Владимира Путина о передаче акций во временное управление Росимущества.

Ранее в пятницу, 22 декабря, был опубликован указ президента РФ о передаче акций «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», принадлежащих АО «Рольф» (99%) и кипрской Delance Limited (1%), а также «Рольф Тех» (на 100% принадлежит АО «Рольф»), Росимуществу.

Бывший депутат и владелец компании Сергей Петров, комментируя решение изданию РБК, указал на риски такого шага с точки зрения привлечения инвестиций. В том числе из Азии.

«Государство стреляет в ногу себе в лице своих уже даже полуразвалившихся институтов. Очевидно, что это совершенно правовой беспредел. Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — сказал Петров.

Он добавил, что намерен проконсультироваться с юристами и рассмотреть возможность обратиться в международные суды.

Петров попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании в 2019 году. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.

Как заявил предприниматель, его не интересует ход расследования, поскольку он давно проживает в Европе.

«Меня это мало касается, во что они играют», — заключил Петров.

Владимир Путин в 2023 году принял аналогичные решения по активам датского Carlsberg и французской Danone.

Ранее Генпрокуратура Германии начала рассматривать возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине. Министр финансов России Антон Силуанов в ответ пригрозил зеркальными мерами.

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