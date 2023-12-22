Активы автодилера «Рольф» передали в управление Росимущества

Агентству передаются акции «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», принадлежащие АО «Рольф» (99%) и кипрской Delance Limited (1%), а также «Рольф Тех» (на 100% принадлежит АО «Рольф»).

Основатель компании Сергей Петров попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании в 2019 году. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.

27 ноября 2021 года суд заблокировал счета автодилера «Рольф» в рамках расследования о выводе средств за рубеж. Спустя три дня Генпрокуратура подала иск в Химкинский суд Московской области о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и Сергея Петрова. В сентябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы признал вину бывшего члена совета директоров автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро в выводе за рубеж почти 4 млрд рублей и приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима

В апреле 2022 сделку по покупке группой компаний «Ключавто» 100% автодилера «Рольф» поставили на паузу. Причиной приостановки стала спецоперация на Украине.

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