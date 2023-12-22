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Активы автодилера «Рольф» передали в управление Росимущества

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Президент Владимир Путин передал активы крупнейшего автодилера «Рольф» Росимуществу. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Активы автодилера «Рольф» передали в управление Росимущества

Агентству передаются акции «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург»,  принадлежащие АО «Рольф» (99%) и кипрской Delance Limited (1%), а также «Рольф Тех» (на 100% принадлежит АО «Рольф»). 

Основатель компании Сергей Петров попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании в 2019 году. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей.  

27 ноября 2021 года суд заблокировал счета автодилера «Рольф» в рамках расследования о выводе средств за рубеж. Спустя три дня Генпрокуратура подала иск в Химкинский суд Московской области о взыскании 12,85 млрд рублей с автодилера «Рольф» и Сергея Петрова. В сентябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы признал вину бывшего члена совета директоров автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро в выводе за рубеж почти 4 млрд рублей и приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима

В апреле 2022 сделку по покупке группой компаний «Ключавто» 100% автодилера «Рольф» поставили на паузу. Причиной приостановки стала спецоперация на Украине.

Фото на обложке: zedspider / Shutterstock

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