Продажи Rolls-Royce в 2022 году стали рекордными за 120-летнюю историю компании. Британский производитель впервые продал за год более 6 тыс. автомобилей.
По итогам 2022 года продажи Rolls-Royce увеличились на 8% год к году и составили 6021 автомобиль, сообщила компания. Британскому производителю впервые за свою 120-летнюю историю работу удалось продать более 6 тыс. автомобилей за один год.
Большую часть продаж Rolls-Royce обеспечили США, где было продано 35% автомобилей. Вторым для британского автопроизводителя стал рынок Китая.
Rolls-Royce ожидает роста продаж в 2023 году, поскольку уже получила множество предзаказов на электромобиль Spectre. Прекращение продаж автомобилей Rolls-Royce в России не скажется на результатах компании, считает ее руководитель Торстен Мюллер-Отвос.
В 2021 году Rolls-Royce продал в России рекордное количество своих автомобилей. Их на российском рынке было реализовано более 300 штук – больше, чем в любой европейской стране.
Фото на обложке: Platoo Studio /
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