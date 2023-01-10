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Продажи Rolls-Royce в 2022 году стали рекордными за 120-летнюю историю компании

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Продажи Rolls-Royce в 2022 году стали рекордными за 120-летнюю историю компании. Британский производитель впервые продал за год более 6 тыс. автомобилей.

Продажи Rolls-Royce в 2022 году стали рекордными за 120-летнюю историю компании

По итогам 2022 года продажи Rolls-Royce увеличились на 8% год к году и составили 6021 автомобиль, сообщила компания. Британскому производителю впервые за свою 120-летнюю историю работу удалось продать более 6 тыс. автомобилей за один год.

Большую часть продаж Rolls-Royce обеспечили США, где было продано 35% автомобилей. Вторым для британского автопроизводителя стал рынок Китая.

Rolls-Royce ожидает роста продаж в 2023 году, поскольку уже получила множество предзаказов на электромобиль Spectre. Прекращение продаж автомобилей Rolls-Royce в России не скажется на результатах компании, считает ее руководитель Торстен Мюллер-Отвос.

В 2021 году Rolls-Royce продал в России рекордное количество своих автомобилей. Их на российском рынке было реализовано более 300 штук – больше, чем в любой европейской стране.

Фото на обложке: Platoo Studio / Shutterstock

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