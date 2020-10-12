Rolls-Royce уберет с капотов статуэтку с подсветкой

Британский производитель автомобилей Rolls-Royce уберет традиционную фигурку Spirit of Ecstasy («Дух экстаза») с подсветкой с капотов машин. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет газета, установка статуэтки с подсветкой в качестве дополнительной опции стоимостью 3,5 тысячи фунтов стерлингов ($4,5 тысячи) противоречит директиве Евросоюза о световом загрязнении.

Компании придется соблюдать новые правила, установленным Брюсселем, поскольку Великобритания, до своего полного выхода из ЕС, обязывается соблюдать все нормы объединения. Покупателям, у которых уже установлены подсвеченные фигурки, их заменят на обычные.

В департаменте транспорта Великобритании подтвердили, что, согласно межгосударственным соглашениям, такие элементы на капоте недопустимы. Возместят ли расходы тем, кто покупал подсвеченные статуэтки, не сообщается.

Фигурка Spirit of Ecstasy с подсветкой с 2017 года предлагалась для всех моделей Rolls-Royce, включая топовый Phantom, предыдущее поколение Ghost, спортивные модели Wraith, кабриолет Dawn и внедорожник Cullinan. С 2019 года ее перестали устанавливать из-за директив ЕС.

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