Финский суд арестовал налоговый платеж сына Бориса Ротенберга в €120 тыс. из-за подозрений в обходе санкций ЕС

Окружной суд Хельсинки удовлетворил иск Центральной криминальной полиции Финляндии и наложил арест на €120 тыс., которые Роман Ротенберг заплатил местной налоговой в качестве налога за спа-отель под Хельсинки. Финские власти заподозрили, что так Роман Ротенберг помогал отцу, миллиардеру Борису Ротенбергу, обходить санкции ЕС.

Полиция Финляндии заподозрила, что уплатой налогов Роман Ротенберг помогал своему отцу обходить санкционное законодательство ЕС, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Деньги были уплачены за спа-отель Langvik, он располагается в Киркконумми в 30 км от Хельсинки. По информации газеты, им владеет компания Centrum Tanskarla, которая сама принадлежит Langvik Capital Романа Ротенберга.

Сын Бориса Ротенберга не попал в санкционный список ЕС, однако на акции Langvik Capital в сентябре прошлого года был наложен арест. Газета Helsingin Sanomat отмечала, что собственность оформлена на Романа Ротенберга, но, как следует из «официальных документов», старшие Ротенберги — отец и дядя Романа Борис и Аркадий — и их компании на Кипре предоставили Langvik Capital в общей сложности более €34 млн.

Братья Аркадий и Борис Ротенберг оказались под санкциями США еще в 2014 году. В июле того же года против Аркадия Ротенберга ввел санкции и ЕС. В марте 2022 года Вашингтон озвучил новые персональные санкции против россиян, под блокирующие санкции США попали Аркадий и Борис Ротенберги. В апреле прошлого года Бориса Ротенберга добавили в санкционный список Евросоюза.

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