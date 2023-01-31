Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финский суд арестовал налоговый платеж сына Бориса Ротенберга в €120 тыс. из-за подозрений в обходе санкций ЕС

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Окружной суд Хельсинки удовлетворил иск Центральной криминальной полиции Финляндии и наложил арест на €120 тыс., которые Роман Ротенберг заплатил местной налоговой в качестве налога за спа-отель под Хельсинки. Финские власти заподозрили, что так Роман Ротенберг помогал отцу, миллиардеру Борису Ротенбергу, обходить санкции ЕС.

Финский суд арестовал налоговый платеж сына Бориса Ротенберга в €120 тыс. из-за подозрений в обходе санкций ЕС

Полиция Финляндии заподозрила, что уплатой налогов Роман Ротенберг помогал своему отцу обходить санкционное законодательство ЕС, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Деньги были уплачены за спа-отель Langvik, он располагается в Киркконумми в 30 км от Хельсинки. По информации газеты, им владеет компания Centrum Tanskarla, которая сама принадлежит Langvik Capital Романа Ротенберга.

Сын Бориса Ротенберга не попал в санкционный список ЕС, однако на акции Langvik Capital в сентябре прошлого года был наложен арест. Газета Helsingin Sanomat отмечала, что собственность оформлена на Романа Ротенберга, но, как следует из «официальных документов», старшие Ротенберги — отец и дядя Романа Борис и Аркадий — и их компании на Кипре предоставили Langvik Capital в общей сложности более €34 млн.

Братья Аркадий и Борис Ротенберг оказались под санкциями США еще в 2014 году. В июле того же года против Аркадия Ротенберга ввел санкции и ЕС. В марте 2022 года Вашингтон озвучил новые персональные санкции против россиян, под блокирующие санкции США попали Аркадий и Борис Ротенберги. В апреле прошлого года Бориса Ротенберга добавили в санкционный список Евросоюза.

Фото на обложке: YouTube

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
  2. 2 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
  3. 3 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
  4. 4 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
  5. 5 Goldman Sachs распродал российские активы местному менеджменту с дисконтом — РБК
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2023

Seasons Tech 3.0

31 января 2023

Young Leader Award 2023

31 января 2023

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ