«Росатом» создаст новое предприятие для продвижения международных проектов

Госкорпорация «Росатом» планирует создать новую компанию на базе «Русатом Оверсиз» для продвижения атомных реакторов на мировом рынке.

Как рассказал РБК представитель «Росатома», предприятие создадут до конца первого квартала этого года. Названия у новой компании пока нет. Ее генеральным директором станет вице-президент «Русатом — Международная сеть» по Западной Европе Андрей Рождествин.

По информации сайта «Русатом Оверсиз», главными задачами компании были «рост зарубежного портфеля заказов предприятий "Росатома" и сохранение лидирующих позиций России на глобальном атомном рынке». Вероятно, схожие задачи будет решать и новая компания.

В начале января гендиректор «Ростатома» Алексей Лихачев рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что зарубежная выручка госкорпорации по итогам 2021 года может превысить 8,4 млрд рублей.

На этой неделе стало известно, что дочерняя компания «Росатома» «Гринатом» получила лицензию на оказание услуг мобильной связи, и вскоре госкорпорация совместно с Tele2 может запустить собственного виртуального оператора связи.