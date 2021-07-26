«Росатом» откажется от продуктов Microsoft в пользу отечественных аналогов

Госкорпорация «Росатом» решила отказаться от использования продуктов Microsoft и «пересесть» на отечественные аналоги. Переход будет стоить 79 млн рублей. Ранее в госкорпорации уже объявляли о проведении импортозамещения – оно обошлось в 750 млн рублей.
Отечественная информационная система «Сириус», которой пользуется «Росатом», работала, в частности, на Microsoft Windows Server 2016 и системе управления базами данных MicrosoftSQLServer 2016 SP2 Enterprise. В рамках перехода на российское ПО госкорпорация начнет использовать операционную систему Astra Linux Special Edition, а управлять базами данных – через Postgres Pro Enterprise.
Кроме того, согласно контракту, офисный пакет будет заменен на российский «Мой офис» или LibreOffice 6.4.3, пишет «Хабр». Отказ от продуктов Microsoft в пользу отечественных аналогов обойдется в 79,1 млн рублей.
Ранее в «Росатоме» объявили об отказе от канадского и американского обеспечения Documentum OpenText и Oracle и переходе на решения от Минкомсвязи. Это, по информации «Хабра», обошлось в 750 млн рублей.
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